3銀行獲准富豪財管執照 年底前有望開辦高資產業務

金管會今天核准台灣銀行、台灣中小企業銀行與遠東商銀3家銀行辦理高資產業務，年底前有望正式開業。金管會表示，加上核准的3銀行，目前累計24家銀行辦理高資產業務。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並於去年3月3日修正本辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目分階段放寬。金管會指出，加上此次核准的3家銀行，累計已核准24家銀行辦理此業務。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，3家銀行都已就辦理此項業務的人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入提出具體規畫，並藉由責任地圖，強化董事會督導管理責任及對高階管理人員的問責機制。

張嘉魁表示，此次核准的3家銀行應會在年底前正式開辦高資產業務，也規劃後續申請高雄專區；還有另外3家銀行也在申請高資產財管執照。

台企銀表示，面對高資產客戶需求日益多元，財富管理已由傳統商品銷售逐步走向全方位資產管理，除持續推出多元投資理財以及保險商品外，也積極強化高資產客戶經營機制。

金融商品規劃方面，台企銀表示，將提供不受信評限制的國外債券、境外結構型商品以及私募基金等，並整合會計師、法律及其他專業顧問資源，提供資產配置、財富傳承以及稅務規劃等服務，以滿足高資產客戶多元需求。