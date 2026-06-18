快訊

暴雨轟炸新店！邊坡坍方多輛車滑落墜谷 泥濘深淵曝光

神秘買家發威？台積電鉅額交易再創歷史新高 多頭仙人指路

飯店越早訂越虧？訂房網揭真相 「這時間下單」住宿費省44%

聽新聞
0:00 / 0:00

不動產借名登記成家族治理挑戰 中信理財團隊提解方

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
不動產借名登記成家族治理挑戰，中信理財團隊提解方。圖／中信金提供
不動產借名登記成家族治理挑戰，中信理財團隊提解方。圖／中信金提供

中國信託銀行理財智庫團隊最新一期報告指出，高資產客戶不動產持有規模擴大，正面臨「借名登記」所浮現的所有權爭議等挑戰。中信銀行提醒，可整合不動產、金融等跨領域專業，釐清法律權屬與契約效益，建立交易基礎，完成不動產登記與執行。

面臨全球地緣政治變局、供應鏈重組及稅制挑戰，中國信託商業銀行觀察臺灣高資產家族已從單一資產管理，跨入財富治理與跨世代傳承的轉捩點。為協助高資產客戶兼顧資產安全、稅務合規與價值成長，中國信託銀行自去（2025）年起發布《家族永續洞悉》系列報告，由稅務、不動產、信託、法律等專家組成之理財智庫，就高資產客戶理財問題，以案例搭配建議方式，提供市場多元見解。

中信銀行《家族永續洞悉》系列報告鎖定資產規模達新臺幣1億元的高資產客群，透過理財案例提出痛點及解方。近期發現，過去高資產家族基於資產配置、融資與稅務考量，普遍以「借名登記」方式持有不動產，相關安排多建立於信任基礎，缺乏明確契約與制度化管理。

本期報告特別探討面臨法規與稅制下的所有權、資產控制權、贈與稅與土地增值稅等爭議，查核趨嚴與資產規模擴大，相關風險逐漸顯現，包括所有權爭議與法律不確定性、實際出資人資產控制權不足、贈與稅與土地增值稅等稅負風險升高，以及傳承過程複雜化等情況催化下，「借名登記」所衍生的家族治理挑戰。

中信銀行針對此現象，建議投資人應整合法律、稅務與不動產等跨領域專業，協助釐清法律權屬與契約效益，評估不同返還方式之稅負差異，並建立不動產市場價值後，完成不動產移轉登記。另一方面，當家族持有高價值土地時，若採實體分割各自持有，恐導致土地細碎化，降低整體開發價值與議價能力。

中信銀行提醒，對於具發展潛力的區域如產業區聚落，應優先維持土地完整性避免實體分割，並採用不動產公司化、以股權方式間接持有，及規劃股權贈與取代土地分配等策略，提升整體資產價值。

針對高資產客戶常見的稅負成本與傳承，中信銀行建議，可以信託規劃搭配贈與方案，亦可建立二代資產保全信託，除了保護股票資產，防範未來二代未妥善運用之風險，也能結合稅務規劃型信託，保障自身有穩定金流可以照顧自己老年生活。在土地尚未出售前，則預先規劃稅源或搭配保險機制，避免發生無法順利承接資產的風險。

值得一提的是，中信銀行亦觀察，高資產客戶除資產治理外，常面臨資產高度集中於不動產、資金流動性不足，或開發前期資金需求大但不願出售核心資產等情況。

對此中信銀行建議，可運用土地擔保融資結合投資組合配置，協助客戶在不出售土地的前提下，將不動產轉化為可運用金來源，並透過多層資產配置與風險管理機制，打造可支應未來開發的「資金池」，推動家族資產由「靜態持有」轉化為「動態治理」的財務工具。

中信銀行

延伸閱讀

百年信託有譜 保險法專家劉北元獻策八大傳承策略

台南拚金融布局！資產管理專區將公布範圍 36家業者搶進

南市府積極籌設亞洲資產管理中心臺南專區 盼為經濟發展注動能

房市進入新階段 專家：過去比資金槓桿、未來看這兩樣

相關新聞

不動產借名登記成家族治理挑戰 中信理財團隊提解方

中國信託銀行理財智庫團隊最新一期報告指出，高資產客戶不動產持有規模擴大，正面臨「借名登記」所浮現的所有權爭議等挑戰。中信銀行提醒，可整合不動產、金融等跨領域專業，釐清法律權屬與契約效益，建立交易基礎，完成不動產登記與執行。

量子電腦要來攻破密碼了！金管會啟動金融業10年換鎖工程

今天的密碼，可能是明天的破口。金管會示警，未來量子電腦一旦成熟，現行金融業使用的加密技術恐面臨失效風險，18日發布「後量子密碼遷移指引」，啟動金融業長達10年的「換鎖工程」，確保未來民眾金融交易資料不會遭破解。

台股創高 新台幣震盪連2貶收31.588元

美國聯準會（Fed）釋放偏鷹訊號，美元指數走強，新台幣今天開盤貶破31.6元整數關卡，上午在台股創高、熱錢匯入帶動下，新...

13家銀行捲收佣風暴！60名行員遭查 金管會出手了

銀行業爆發大規模收佣案。金管會18日證實，有13家銀行、約60名行員涉嫌收受地政士佣金，遭檢警調查。因涉案範圍橫跨多家銀行，金管會已要求全面清查，後續將依涉案情節輕重做處理。

央行信用管制不動 房市業者：2026仍量縮價盤

中央銀行今決議利率「連九凍」，選擇性信用管制也維持現狀，市場原先期待換屋族貸款成數有機會放寬，最後並未出現進一步鬆綁。房市業者普遍認為，央行按兵不動，顯示政策仍以穩定房市、避免資金重新湧入為優先，2026年房市恐仍維持量縮、價格盤整格局。

央行房市政策不動 高力黃舒衛：房市進入購買力競爭新階段

中央銀行18日召開第2季理監事會議，維持政策利率及現行選擇性信用管制措施不變。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，楊金龍總裁本(6)月10日宣告「選擇性信用管制就到這裡為止」再加上本次決議，代表市場已脫離最劇烈的政策加碼、直球對決階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。