量子電腦要來攻破密碼了？ 金管會啟動金融業10年換鎖工程

今天的密碼，可能是明天的破口。金管會示警，未來量子電腦一旦成熟，現行金融業使用的加密技術恐面臨失效風險，18日發布「後量子密碼遷移指引」，啟動金融業長達10年的「換鎖工程」，確保未來民眾金融交易資料不會遭破解。

所謂「後量子密碼遷移」，就是把金融業現在使用的「舊鎖」，逐步換成能抵擋量子電腦的「新鎖」。

未來網銀、ATM、電子支付、數位憑證等系統，都將陸續升級「新一代加密機制」，以確保交易與資料安全。

金管會資服處長林裕泰說，金融服務高度仰賴身分驗證、交易簽章、跨機構介接及資料保護等機制。

但據國際組織推估，預計量子電腦最快將在2030年4月問世，屆時現在需要數十年甚至上百年才能破解的密碼，未來可能只需數小時就能攻破。

目前有兩大風險。一是「先攔截、後解密」（HNDL），駭客可能已攔截並保存加密傳輸資料，待未來量子電腦成熟後再回頭破解。

二是「先信任、後偽造」（TNFL）。未來若數位簽章演算法遭破解，駭客可能偽造數位憑證或身分，冒充合法使用者進行金融交易。

對民眾而言，風險主要來自網路傳輸過程，例如網銀登入後的交易資訊、信用卡刷卡資料、電子支付交易內容，及數位憑證驗證等，一旦未來具備強大算力的「量子電腦」問世後，這些都可能面臨遭解密、或冒用風險。

因金融業加密技術遍布網銀、ATM、支付系統、資料庫及核心系統，升級工程相當龐大。金管會提出七大策略，要求金融業循序漸進推動轉型。

包括1.提升到董事會層級管理量子風險、2.全面盤點現有密碼技術資產、3.建立可快速更換演算法的「加密敏捷性」。

4.由財金公司、證交所等帶頭推動生態系同步升級、5.優先處理高敏感、高風險資料、6.強化軟硬體供應鏈管理、7.建立測試與切換機制，確保服務不中斷。

其中「加密敏捷化」是核心概念。金管會希望未來金融系統能像更換零件一樣快速切換加密技術，而非每次都得大幅修改系統架構，提升未來因應新威脅的能力。

據規劃，2026年至2027年為盤點與建置階段；2027年至2029年進入測試驗證期；2035年前則依風險高低逐步完成高風險系統遷移，最終達成金融體系全面接軌國際量子安全標準。