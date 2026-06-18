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台股創高 新台幣震盪連2貶收31.588元

中央社／ 台北18日電
新台幣今天開盤貶破31.6元整數關卡，上午在台股創高、熱錢匯入帶動下，新台幣由貶轉升，但尾盤再度翻黑，收盤收在31.588元，貶1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額28.615億美元。圖／本報資料照片
新台幣今天開盤貶破31.6元整數關卡，上午在台股創高、熱錢匯入帶動下，新台幣由貶轉升，但尾盤再度翻黑，收盤收在31.588元，貶1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額28.615億美元。圖／本報資料照片

美國聯準會（Fed）釋放偏鷹訊號，美元指數走強，新台幣今天開盤貶破31.6元整數關卡，上午在台股創高、熱錢匯入帶動下，新台幣由貶轉升，但尾盤再度翻黑，收盤收在31.588元，貶1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額28.615億美元。

Fed在政策會議中維持利率不變，但點陣圖大幅上修通膨預測，顯示官員預期年底前可能升息，美股3大指數全面收黑，美元指數升破100。

台股今天在中小型科技股帶動下，終場上漲587.81點，收46465.20點，創收盤新高。三大法人合計買超台股309.78億元，其中外資買超211.31億元。

新台幣今天開盤反映美元強勢格局，以31.61元開出後，最低貶至31.655元；隨著台股走揚、熱錢匯入，新台幣由貶轉升，最高觸及31.535元，不過尾盤再度翻黑，盤中高低震盪1.2角，收盤匯價連2貶。

外匯交易員表示，早盤外資偏向匯入，午後3時過後轉為匯出。由於今天主要亞幣都走貶，央行稍微進場調節，不希望新台幣走勢過於強勢。

外匯交易員指出，美國與伊朗和談已有進展，中東局勢對金融市場的變數有望降低；在Fed放鷹後，美元指數近期可能都走強，新台幣短線預估將在31.45元至31.65元區間震盪。

根據央行統計，美元指數今天升0.8%，主要亞幣普遍承壓，韓元重挫1.16%、新加坡幣跌0.47%、日圓貶0.25、人民幣貶0.07%，新台幣跌0.04%。

台股 Fed 美元指數 美股 新台幣

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