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13家銀行捲收佣風暴！60名行員遭查 金管會出手了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
銀行業爆發大規模收佣案。金管會18日證實，有13家銀行、約60名行員涉嫌收受地政士佣金，遭檢警調查。示意圖／AI生成
銀行業爆發大規模收佣案。金管會18日證實，有13家銀行、約60名行員涉嫌收受地政士佣金，遭檢警調查。示意圖／AI生成

銀行業爆發大規模收佣案。金管會18日證實，有13家銀行、約60名行員涉嫌收受地政士佣金，遭檢警調查。因涉案範圍橫跨多家銀行，金管會已要求全面清查，後續將依涉案情節輕重做處理。

銀行局副局長張嘉魁說，相關案件源於檢警偵辦某一家地政士事務所，發現其疑似透過提供佣金方式，爭取銀行不動產抵押權設定業務，因此陸續搜索相關銀行分行並約談涉案人員。

金管會已陸續在6月16日、17日接獲13家銀行通報重大偶發事件。依規定，各銀行須在一周內提報調查結果、涉案人員處置情形及改善措施。

張嘉魁表示，銀行內部規範均明定禁止行員收受任何形式的回扣或佣金，初步掌握本案屬個別從業人員違反內部規定所致，但因涉及多家銀行，金管會高度重視。

為釐清是否有類似情況，金管會已要求各銀行全面清查涉案人員經手的相關業務往來，及內部控管機制，同時加強員工法遵教育及誠信管理。

金管會近年已督導銀行公會訂定「銀行業行為與文化管理指引」，希望從制度面強化從業人員行為管理與企業文化治理，降低違規風險。

金管會將持續掌握案件進展，除追蹤涉案人員責任外，也將檢視銀行內控制度是否存在缺失，並依個案情節輕重採取相關監理措施。

銀行業 金管會

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