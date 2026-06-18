影／台股熱、四「貸」同堂受關注 楊金龍：央行緊盯信用擴張風險

國泰投信董事郭明艦擔任世芯KY獨董以致國泰投信八檔基金淨值估計錯誤，及衍生其後的賠償，引起市場高度矚目，對此證期局指出，國泰投信已分別在今年1月23日及3月17日分別作了重大偶發通報，國泰投信已有董總層級的高層前來證期局說明，而郭明鑑是否有主動通報責任，證期局表示還在釐清中，此外，包括是否被限制新基金發行、如何採取對其他內部人員的行政處份，證期局也在討論。

2026-06-18 18:16