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影／台股熱、四「貸」同堂受關注 楊金龍：央行緊盯信用擴張風險
中央銀行總裁楊金龍今天主持央行理監事聯席會議後記者會表示，隨著台股交易熱絡，央行高度關注信用擴張情形，尤其市場近來熱議的「四貸同堂」現象，包括房貸、信貸、股票融資及理財貸款等同步增加，銀行應強化風險控管。
央行在會後新聞稿首度點名，民眾擴大借貸從事理財活動，今年以來全體銀行個人理財週轉金貸款，以及對民營證券、期貨與金融輔助業投融資均明顯成長，提醒銀行留意相關信用擴張風險。
楊金龍指出，台股走強與AI產業獲利、經濟成長展望改善有關，但央行仍會持續掌握信用擴張狀況。他表示，「四貸同堂」已成市場慣用語，不過說法可能略顯誇張；至於是否啟動金檢，屬金管會權責，央行將持續密切關注相關發展。
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