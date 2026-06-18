如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

國泰投信董事郭明艦擔任世芯KY獨董以致國泰投信八檔基金淨值估計錯誤，及衍生其後的賠償，引起市場高度矚目，對此證期局指出，國泰投信已分別在今年1月23日及3月17日分別作了重大偶發通報，國泰投信已有董總層級的高層前來證期局說明，而郭明鑑是否有主動通報責任，證期局表示還在釐清中，此外，包括是否被限制新基金發行、如何採取對其他內部人員的行政處份，證期局也在討論。

媒體質疑，主動型基金不能買賣利害關係人任職公司的股票，這是一開始就應該做的事，為何國泰投信沒有把利害關係人名冊鍵入管制下單範圍？證期局主秘王秀玲指出，依照規定，投信事業運用資金不能投資有利害關係人發行的股票，另外，全委投資業務，非經客戶書面同意，不可投資與投信事業有利害關係公司所發行的股票。包括投信事業董事，和該公司董事是同一人，因此，國泰投信的確有疏失。

王秀玲說明，國泰投信在今年1月23日及3月17日都有通報，提到公司有董事114年5月29日在某公司擔任獨董，以致公司基金及全委帳戶有投資到該股票，國泰投信已在今年1月20日處份該股票，不合規持有的期間，是從去年的6月30日至今年1月20日。全委的部分，會涉及投信與委任人簽定的條款，因此必須處份該股票，這時損失的話，投信就必須和全委帳戶的委任人作認定與協商，她進而指出，全委已處份了這筆投資，4.54億的損失由此而來。

另外，國泰投信自己檢核之後，15日公告的是八檔主動式的一般基金，市場傳出，購買共同基金的一般投資人合計損失兩億多元、人數上百人，外界則質疑，為何迄今基金投資人受損的人數、賠償金額迄今仍無法確定？對此王秀玲說明，受影響的期間不一樣，進出時間不一樣，影響人數與金額還在統計中，她也強調，金管會關心的是客戶的權益及損失處理，所有客戶要一視同仁，損失不應由受益人承擔，並且會要求公司對於此次發生的內控疏失提出改善措施。

王秀玲也說，不同受益人是在什麼時間買的？多少金額？每人都不一樣，所以要有一段時間的調查。證期局也盤點，從去年的6月30日至今年1月20日，為該基金持有利害關係人股票的最長期間，因為1月20日之後，這筆投資就已被處份。

外界也矚目郭明鑑會否被究責？王秀玲則回應，會看公司內控規定，如果公司有規定董事要主動申報，或是公司沒有規定，但不論是否主動通報，王秀玲指出，國泰投信一定會被處份。至於郭明鑑，會否因為此案而影響其銀行董事長的資格，對此王秀玲並未正面回應，僅表示行政懲處如何進行都還在聽取國泰投信的說明，以及證期局內部討論中。

王秀玲指出，對於郭明鑑是在去年5月29日當世芯的獨董，那為何公司1月份才發現此事？這也在證期局了解當中。國泰投信已在15日公布賠償方式，23日寄發公司給基金受益人告知賠償，對此過程，證期局也將確保受益人都有得到權益維護。至於是否專案金檢？王秀玲指出，檢查局都會了解金融機構的遵法及違規情況，證期局也會據實以告。

對於目前國泰投信的善後處理，王秀玲說明，全委代操已依照契約協議，將損失賠償全數處理完畢。裁罰的話，依照投信顧法102及103條及111條，裁罰金額介於60萬至300萬，會綜合相關情節再作裁罰。除了最高300萬的裁罰，其他行政處份嚴重的話也可能包括再禁發新基金等處份，會找國泰投信董事長、總經理來證期局陳述意見，證期局也表示，國泰投信已有高層來證期局說明。