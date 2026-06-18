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放鷹？央行宣布利率連9凍 楊金龍曝「2理事主張升息」
央行今日宣布舉行利率「連九凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。不過，有兩位理事意見不同，認為現在是調升的好時機，總裁楊金龍表示，主要是擔心通膨因素。
這次聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）移除前瞻指引，更拒絕提交自己的點陣圖預測。而今日提到貨幣政策基調是否有改變，楊金龍強調，偶爾透露央行態度也不是壞事，何況這次幾位理事也說即使現在數據還好，但對於通膨壓力要密切注意，面對記者詢問是否偏鷹？楊金龍回應，「是。」
對於偏鷹的說法，楊金龍說，雖然我們沒有美國的點陣圖，但理事還是有對通膨的擔憂，因此維持不變但要密切注意通膨壓力，「這就是鷹的態度」
央行表示，主要國際機構上修今年國際油價預測值，加上進口物價持續上揚，服務類通膨轉趨上升，惟在考量政府能源價格平穩機制下，上修全年CPI年增率預設值為1.91%。楊金龍也說，已經把全年油價預測從上次的85美元上升到90美元。
楊金龍解釋， CPI年增率2%是一個長期指標，至於各方的預估，台灣明年CPI一樣可以維持在2%以下，所以現在維持利率不動是很「comfortable（舒服的）」，目前不是升息的時候。
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