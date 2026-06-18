地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

金管會銀行局副局長張嘉魁今日證實，已在6月16日至17日，陸續接到13家銀行通報因為地政士勾結行員而受檢調調查的重大偶發事件。他指出，這13家銀行都受到檢調的調查，因而報重大偶發事件，根據金管會規定，最晚必須在6月29日提交重大偶發事件的書面報告向金管會說明。

這恐怕是地政士勾結行員規模最大的一起案件，竟有13家銀行涉案，涉案行員高達60人。

張嘉魁指出，銀行局已有請13家銀行全面清查此案，初步了解，是個別行員收受地政士的佣金，銀行有規定，不能收受地政士或代書的佣金及賄賂。至於金管會是否將進行13家銀行的專案金檢？張嘉魁回應，金檢是檢查局的權限，他不能代為回答。而60名行員如何分布在13家銀行通路，張嘉魁指出，還會再進一步調查。