快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
地政士勾結行員遭調查，銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件。圖／本報資料照片
地政士勾結行員遭調查，銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件。圖／本報資料照片

金管會銀行局副局長張嘉魁今日證實，已在6月16日至17日，陸續接到13家銀行通報因為地政士勾結行員而受檢調調查的重大偶發事件。他指出，這13家銀行都受到檢調的調查，因而報重大偶發事件，根據金管會規定，最晚必須在6月29日提交重大偶發事件的書面報告向金管會說明。

這恐怕是地政士勾結行員規模最大的一起案件，竟有13家銀行涉案，涉案行員高達60人。

張嘉魁指出，銀行局已有請13家銀行全面清查此案，初步了解，是個別行員收受地政士的佣金，銀行有規定，不能收受地政士或代書的佣金及賄賂。至於金管會是否將進行13家銀行的專案金檢？張嘉魁回應，金檢是檢查局的權限，他不能代為回答。而60名行員如何分布在13家銀行通路，張嘉魁指出，還會再進一步調查。

金管會 銀行

延伸閱讀

誘導信用貸款搭信用卡溢繳 金管會示警詐騙新案例

台股熱帶動銀行放款 一銀總座：這波景氣的火車頭在股市

八大公股行庫金援台電 台銀扛逾千億

板橋台新銀行搶嫌犯案畫面曝光 3年第3度犯案已成慣犯

相關新聞

這家投信因獨董而算錯8檔基金淨值 如何究責金管會說話了

國泰投信董事郭明艦擔任世芯KY獨董以致國泰投信八檔基金淨值估計錯誤，及衍生其後的賠償，引起市場高度矚目，對此證期局指出，國泰投信已分別在今年1月23日及3月17日分別作了重大偶發通報，國泰投信已有董總層級的高層前來證期局說明，而郭明鑑是否有主動通報責任，證期局表示還在釐清中，此外，包括是否被限制新基金發行、如何採取對其他內部人員的行政處份，證期局也在討論。

央行房市管制不變 建商公會：肯定態度但業界快撐不下去 仍盼鬆綁

央行18日召開第2季理監事會議，維持政策利率及現行選擇性信用管制措施不變。建商公會表示，肯定央行「滾動式檢討」，但現有的信用管制已經讓開發商經營困難，亦造成民怨，期盼未來能鬆綁。

地政士勾結銀行 銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

金管會銀行局副局長張嘉魁今日證實，已在6月16日至17日，陸續接到13家銀行通報因為地政士勾結行員而受檢調調查的重大偶發事件。他指出，這13家銀行都受到檢調的調查，因而報重大偶發事件，根據金管會規定，最晚必須在6月29日提交重大偶發事件的書面報告向金管會說明。

ETF 009809 成分股調整生效 13進10出

臺灣指數公司18日公布指數定期審核結果，追蹤S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數的富邦淨零ESG50 ETF（009809）成分股異動或權重調整將自今日交易結束後生效，亦即自6月22日起生效。

央行利率維持不變 專家：「沒有壞消息、就是好消息」 房市「軟著陸」

央行總裁楊金龍日前一句「就到這裡」，引發各界對央行信用管制調整的諸多聯想，18日第2季理監事會議的決策也正式出爐！利率方面，決議連續第九季凍漲，信用管制則不加碼也不鬆綁，一切維持現狀，整體施政不慍不火，符合外界預期。

信用管制不變！ 房仲：沒有壞消息就是好消息

央行總裁楊金龍日前一句「就到這裡」，引發各界對央行信用管制調整的諸多聯想，18日天第2季理監事會議的決策也正式出爐！利率方面，決議連續第九季凍漲，信用管制則不加碼也不鬆綁，一切維持現狀，整體施政不慍不火，符合外界預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。