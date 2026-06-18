央行利率維持不變 專家喊沒有壞消息就是好消息：預期房市「軟著陸」

央行總裁楊金龍日前一句「就到這裡」，引發各界對央行信用管制調整的諸多聯想，18日第2季理監事會議的決策也正式出爐！利率方面，決議連續第九季凍漲，信用管制則不加碼也不鬆綁，一切維持現狀，整體施政不慍不火，符合外界預期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近兩年國銀的不動產放款集中度，已從超過37%的高水位，收斂至約35%，重回2020年水準，落實了央行避免信用資源過度傾向房市的政策目標。但當前股市大熱，市場游資充沛，為防熱錢轉入房市，央行對信用管制謹守「緊抓輕放」的原則，且首季已針對換屋族鬆綁一成，短期內不宜加速放寬動作。

張旭嵐分析，政策不變對市場而言，「沒有壞消息、就是好消息」，兩年來嚴格管制的衝擊可望進一步淡化，預期市場將朝「軟著陸、緩回溫」的方向發展。

張旭嵐進一步指出，除了熱錢流向外，通膨高低也是下半年房市發展的觀察重點。近期我國的通膨率超過2%警戒線，若後續未能回落至2%以下，下半年升息的可能性將提高；由於當前房貸的利率水平已來到近17年新高，再度升息恐加深民眾的購屋負擔，減損市場復甦力道，因此通膨高低牽動利率走勢，成為下半年房市的重要變數。

台灣房屋資深經理陳定中表示，雖然央行第2季決議不動如山，但首季針對自然人第二屋貸款成數微幅拉高，加上討論中的「新青安2.0」方案，有機會提高婚育家庭的申貸上限金額，因此坪數約30~35坪、總價帶落在2,000萬元以內的「婚育宅」，不僅適合青年家庭小換大，對於新婚育兒族而言，也具有一定程度的空間使用彈性，將成為後續房市除了低總價小宅外，另一個交易主力產品。