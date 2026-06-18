管制就到這裡？房市鬆綁期待落空 專家：股市太熱央行怕回流

央行總裁日前表示房市管制「就到這裡」，業者普遍認為是進一步鬆綁訊號，但央行18日召開理監事會議宣布，相關措施仍維持不變。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，第2季理監事會議上未有驚喜，仍維持緊縮手段，主因是股市熱錢四處橫流，需嚴防房市報復性反彈，因此打房「緊箍咒」仍在。

徐佳馨補充，儘管近期房市交易量重挫，去年全台買賣移轉棟數更是僅約26.1萬棟，惟新案市場房價仍未出現大幅度修正，加上市場還有通膨預期心理，以及股市受全球AI浪潮帶動而頻創高峰。

此外，全球局勢多變，又有烏俄戰爭等隱憂牽動敏感的地緣政治，央行選擇保留更多貨幣政策籌碼，以減緩未來黑天鵝對台經濟衝擊；因此，現階段以穩為主，對於房市仍維持信用管制措施與限貸令，控管市場以防死灰復燃。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，各界期待央行針對換屋族群或部分區域產品「微調」，惟目前預期落空，恐進一步加深買賣雙方僵局；而在買氣不分南北全面下滑之際，買方對價格修正顯然有所期待，但賣方尤其是建商或開發商，又因營建、土地入手成本高漲而價格僵化，如今管制未放寬，交易量預計將至少持續低迷，整體將呈現量縮價盤格局。

徐佳馨補充，此次央行按兵不動，雖下半年房市是否回溫，仍需端看金融市場環境，尤其17日美國聯邦準備理事會（Fed）雖仍維持利率不變，卻不斷釋出鷹派訊息，更大幅上調對於國內的通膨預估。

因此如下半年美國通膨壓力再起，聯準會恐怕重啟升息循環，而台灣央行亦可能考量全球匯率環境，進而跟進調整利率政策，屆時房貸利率與購屋成本再攀升，恐讓2026年已經急凍的房市更加雪上加霜。

賴志昶表示，房市逐漸步空頭時期，將是對第一線業者的「總體檢」，如市場觀望氣氛持續濃厚，現金流較為緊縮的中小型業者，將出現斷鏈危機，未來大者恆大情況加劇，產業也將面臨新一波洗牌與重組。

不過，面臨貸款成數受限、房屋持有成本漸高等因素，不少成屋屋主心態已調整，中古市場議價空間加大，此波市場盤整為十年難得一遇，對購屋人而言，如「廣看屋、勤議價」，或能在此時以「甜甜價」入手好宅。