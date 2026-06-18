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央行不動產信用管制維持不變 5月不動產貸款集中度降至35.2%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行今舉行第2季理監事會，不動產信用管制維持不變。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
央行今舉行第2季理監事會，不動產信用管制維持不變。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行今舉行第2季理監事會，不動產信用管制維持不變。

央行表示，自3月央行適度調整全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限以來，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續增加，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦趨升；惟民眾看漲房價預期心理仍緩，房市交易降溫，房價漲勢減緩。

全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)由2024年6月底之高點37.6%，續降至本年5月底之35.2%；此期間，不動產貸款餘額仍持續增加，而其他放款(即總放款扣除不動產貸款)餘額增幅則大於不動產貸款餘額增幅，其中，與股市活動相關之信用明顯擴張。

央行採取選擇性信用管制措施，係為防範銀行信用資源過度集中不動產市場，並期引導信用資源流向生產事業實質活動所需之資金。未來本行仍將持續檢視各銀行內部控管不動產貸款總量情形，並關注信用資源流向生產事業實質活動狀況；此外，留意房地產相關政策對房市的可能影響，滾動檢討信用管制措施之執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

房地產 央行

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