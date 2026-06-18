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利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

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利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中央銀行宣布央行利率「連九凍」，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。圖／本報資料照片
中央銀行宣布央行利率「連九凍」，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。圖／本報資料照片

中央銀行今日舉行第ㄧ季理監事會，央行利率「連九凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。

值得注意的是，央行強調，民眾擴大借貸從事理財活動，全體銀行理財周轉金跟民營證券期貨及金融輔助投融資明顯增加，銀行應該留意相關情形跟風險控管。

央行表示，進口物價續持續上揚，服務類通膨上升，央行上修今年CPI到1.91%。並強調地緣政治風險跟天候因素將影響將來通膨趨勢。此外，央行也上修經濟成長率為9.45%。

房市政策上，央行認為房市看漲預期仍緩，房市交易降溫且漲勢減緩，這次管控並未出現調整。

新聞稿中特別強調，不動產集中度根據央行統計，已經從去年六月高點37.6%降到五月底的35.2%。不過，其他放款增幅大於不動產貸款增幅，央行認為股市活動相關的信用明顯擴張。

央行2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。直到2022年首季啟動升息，也是楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，加上去（2024）年第一季升息半碼，升息達3.5碼，但從前年第二季起，利率已經連九季未再調整，維持在2%水準。

升息 中央銀行

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