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央行政策利率「連9凍」 維持年息2%、2.375%及4.25%
中央銀行18日舉行第2季理監事會，維持利率「連9凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。
央行綜合國內外經濟金融情勢，考量國內通膨展望仍屬溫和，以及預期國內經濟穩健成長；為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及中東戰事與美國經貿政策對國內物價與經濟可能之影響，央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
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