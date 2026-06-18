5月M1B、M2年增率雙升 分別上升至9.56%及7.83%

央行公布5月M1B及M2年增率雙升，分別上升為9.56%及7.83%，主要係因放款與投資年增率上升。累計本年1至5月平均M1B及M2年增率分別為7.67%及6.12%。

5月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.83%；年增率由上月底之8.61%上升為9.36%，主要係對民間部門債權年增率上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為7.68%，高於上月底之7.07%。