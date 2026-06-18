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五大銀行新承做放款加權平均利率上升至2.208％ 創114年6月以來新高
央行公布5月本國五大銀行（台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀）新承做放款加權平均利率為2.208％，創114年6月以來新高，較4月的2.206％上升0.002個百分點，係因除消費性貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升。另5月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為2.208％，亦較4月的2.206％上升0.002個百分點。
5月五大銀行新承作房屋貸款利率上揚至2.322%，但金額則月減64.2億元，減至469.15億元。
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