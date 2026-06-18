股市熱…券商聯貸案塞爆銀行 一銀：放款商機數百億元

台股熱潮帶旺投資人，也讓銀行放款需求大增。第一銀總經理周朝崇說，近期券商融資需求明顯升溫，一銀相關聯貸及放款商機已達數百億元。他直言，這波國內景氣的火車頭將是股市，帶動資金需求持續升溫。

周朝崇指出，台股創高帶動證券商資金需求大增，目前一銀手上已有多宗券商聯貸案洽談中。

相較市場關注的「四貸同堂」現象，券商融資需求規模更大，也成為近期銀行放款成長的重要動能。

他分析，股市上漲不只帶動證券融資需求，也會進一步擴散到實體經濟。投資人獲利後增加消費支出，餐飲、零售等服務業同步受惠，形成資金與消費的正向循環。

除了股市熱潮外，AI需求及台積電（2330）擴廠效應也持續推升企業資金需求。

周朝崇表示，目前企業放款呈現「百花齊放」，從科技大廠到營造、土木工程、無塵室設備等供應鏈業者，甚至員工購屋、消費等需求都同步增加，帶動整體授信動能。

受惠企業與資本市場資金需求同步升溫，一銀今年存放款業務表現優於預期，內部已上修全年目標。

對於房市，周朝崇認為，國內房市已進入軟著陸階段。隨國銀不動產放款集中度由高峰的37%降至約35%，加上中央銀行已釋出政策訊號，預期短期內再祭出新一波打炒房措施的機率不高。

展望後市，周朝崇指出，上市櫃公司8、9月股利發放後，市場資金可望再度回流股市，成為下一波上漲動能。

長期來看，具獲利能力與創新實力的企業，仍將是推動台股向上的核心力量。