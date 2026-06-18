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邀12家公司與會 永豐金證券：AI動能續航、經濟榮景將持續

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券：AI動能續航、經濟榮景將持續。圖／公司提供
永豐金證券：AI動能續航、經濟榮景將持續。圖／公司提供

永豐金證券召開「2026年第2季投資論壇」，邀請群聯、南電、貿聯-KY、達發等12家上市櫃公司與會；邀集多位專家就2026年NAND記憶體供需、AI網通產業趨勢及下半年投資展望發表演。

騰旭投資長程正樺表示，回顧歷史，多頭原就易伴隨事件衝擊與修正循環，觀察目前AI 產業基本面未變，企業維持高速成長、算力需求強勁，以及相關零組件供應仍偏緊，其中，中東衝突與俄烏戰爭的不確定性，屬短期干擾，尚未構成系統性風險。但投資人仍應重視風險控管與槓桿紀律，避免過度放大短期利空。

永豐金證券表示，在AI應用擴散與企業預防性備貨帶動下，美國製造業景氣呈現回溫，ISM指數回升、就業市場穩定，顯示經濟基本面仍具支撐。儘管油價回落紓緩通膨壓力，但聯準會政策基調仍偏審慎，市場對降息預期未明，預估美國10年期公債殖利率將維持在4.3%至4.7%區間。

在產業面，半導體族群強勢表現，4、5月間費半指數大漲近七成，主因企業獲利預期持續上修。永豐金證券指出，2026至2028年相關企業獲利展望持續調升，反映AI趨勢帶動結構性成長動能。其中，記憶體、類比IC及CPU族群表現尤為突出，台股亦以AI供應鏈與漲價循環族群為主軸。

針對台股後市，永豐金證券認為，目前市場評價已接近高檔，短線須留意指數與均線乖離擴大以及資金輪動加速，但中長期在企業獲利持續上修及AI趨勢驅動下，基本面仍具支撐。隨著時序邁入下半年，台股獲利動能有望延續，長線指數仍具上行空間。

永豐金 達發 南電

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