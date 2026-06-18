國人赴日投資不動產熱潮 一銀日本房貸業務年成長2成

國人赴日投資不動產熱潮，也帶動國銀的海外房貸商機。一銀內部最新統計，截至5月底止，今年前五月東京分行的房貸業務量年增率高達2成，餘額為656億日圓，一銀總經理周朝崇認為，相較柬埔寨等其他東南亞國家，日本的不動產行情較為穩定，尤其日圓匯率貶到160兌1美元，使投資不動產更便宜，他舉自己朋友為例，20、30年來在日本持續投資不動產，迄今已有7棟房子。

目前一銀東京分行承作日本房貸業務，貸款成數最高7成，利率最高2.8%-3.1%，此一利率水準雖然和台灣現在的房貸利率相距不遠，但在日本當地卻比起一般的放款利率高出至少1個百分點以上，可見得日本房貸利率以當地行情來看相當高。

不過台灣人赴日本投資不動產仍蔚為風潮，例如，日本國土省即有發布相關統計指出，去年台灣人赴東京投資不動產占外資比重已超過6成，更遙遙領先第二名的中國。周朝崇認為，日本對於台人投資相對友善之外，相較於柬埔寨金邊等東南亞地區，不動產的價值穩定性也很高，例如數年前柬埔寨不動產在高峰時期，從國內包機、包團去當地看房的所在多有，但之後金邊不動產價跌，而東京的不動產反而細水長流持續其穩定性，也是國人持續偏好赴日投資不動產的主因。