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00400A 首次配息出爐 每受益權單位擬配0.12元
主動國泰動能高息（00400A）18日發布掛牌來首次的預估配息公告，每受益權單位擬配發0.12元，若以今日收盤價15.12元計算，單季配息率為0.79%，推估年化配息率為9.52%，除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，股息預計於7月31日發放。
本周在美伊雙方簽訂和平協議後，市場避險情緒明顯降溫，帶動全球股市同步反彈，台股加權指數也再度啟動攻勢。不過，國泰投信指出，聯準會FOMC會議中釋出今年可能升息訊號，以及19日美股四巫日結算等多重影響，市場觀望氣氛升溫，預期短線台股將維持高檔震盪格局，節後變盤仍有變數。面對市場波動升溫，投資人除應避免過度集中單一個股外，也可透過主動式ETF參與市場行情，由專業投研團隊依據產業趨勢與市場變化靈活調整持股，捕捉前沿市場趨勢。
主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，儘管短期市場受利率政策及國際情勢干擾，但台灣經濟基本面穩健。受惠全球AI應用、高效運算及資料中心需求持續成長，半導體、AI伺服器、電子零組件及資通訊產品出口量顯著增加，不僅帶動外銷訂單與出口金額雙雙創下歷史新高，台綜院將2026年GDP成長率預估由3.46%大幅上修至9.33%。在AI產業帶動下，出口、企業投資與民間消費可望同步增溫，形成正向循環，支撐台灣經濟及台股長期成長動能。
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