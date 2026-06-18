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央行標售2年期存單利率站上1.638% 再創2003年1月以來新高
央行標售2年期定存單得標加權平均利率1.638% ，再創2003年1月以來新高。
中央銀行18日公告，將於6月22日發行2年期定期存單新台幣250億元，並於18日完成公開標售作業。根據開標結果，本次投標總額達533億元，投標倍數達2.13倍，雖然市場資金充裕，但利率仍持續走高。
此次2年期定存單發行總額為250億元，投標總額533億元，得標總額250億元，得標比例為46.90%，得標加權平均利率為1.638%。
市場人士分析，本次得標平均利率1.638%，顯示市場對未來利率環境預期上揚，隨著全球主要央行貨幣政策走向逐漸明朗，後續國內資金市場動向及央行定存單標售結果，仍將是觀察市場資金情勢的重要指標。
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