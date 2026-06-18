央行標售2年期存單利率站上1.638% 再創2003年1月以來新高

第一金控今日開股東會，對於第一金對外併購，第一金控發言人李淑玲表示，在政府推動公民併的政策方向出來之後，第一金控會物色好的民營金融機構作為併購對象，例如可併民營的投信、證券，對象不見得要找公股，而是可找好的民營機構。她也指出，雖然短期對股價會有壓力，例如，玉山金併三商壽，即使短期股價有影響，但對長遠是好的。

2026-06-18 13:24