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台股熱帶動銀行放款 一銀總座：這波景氣的火車頭在股市

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
一銀總座周朝崇指出，這波景氣的火車頭在股市。圖／本報資料照片
一銀總座周朝崇指出，這波景氣的火車頭在股市。圖／本報資料照片

股市火熱，也帶旺銀行的放款業務。第一銀行總經理周朝崇今日在股東會後受訪表示，近來的確收到很多券商的融資需求，估計一銀目前進行的與券商相關的聯貸、自貸等融資放款商機，已有數百億元，周朝崇更觀察到：「這波國內景氣的火車頭會是在股市。」而第一銀行也積極爭取台股投資商機，目前台股部位，光是短期投資部位約300億元，亦為歷史新高水準。

周朝崇說明，投資人在股市賺錢之後，包括餐飲等服務業的商機也會帶旺，例如，現在餐廳喝下午茶的人變多了；而八大行庫目前合計收到券商的聯貸案申請，已有上千億之多，多家公股行庫手上都有正在進行的券商聯貸案，一銀也作了好幾筆。他更進而指出，先前外界高度矚目所謂的「四貸同堂」，其實遠不如券商的融資需求，券商這波融資需求，才是銀行的放款主力。

周朝崇也觀察，房市應開始軟著陸，另外，全體國銀的不動產放款集中度，已從最高37%現在降至35%，所以他認為就如同中央銀行總裁楊金龍上周所稱的「到此為止」，央行應不會針對打炒房再提出新的管制措施。

至於房市軟著陸，是否跟股市火熱有關？周朝崇指出，炒房的資本要求很高，但股市的進場門檻，例如ETF（指數型股票基金）低得多，因此人人都可買股。第一銀行內部統計，目前一銀台股部位短投約300億元，已是歷史新高水準，但投資台股還能增加多少，要看資本適足率的變化，因為是一銀是「大到不能倒的銀行（D-SIBs）」其中的一家。

一銀將以5千萬美元出資加入企業赴美投資的國家融資保證機制，周朝崇指出，他相信對於企業赴美投資一定能幫上忙，他也指出，即使台積電不需要資金，但台積電旗下供應鏈應該會需要，融保的提出，會提供更多選擇，政府也能創造更多機會來撮合。

一銀 台股 第一銀行

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