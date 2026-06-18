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第一金談整併 民營證券及投信入列評估

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金談整併，民營證券及投信入列評估。圖／本報資料照片
第一金談整併，民營證券及投信入列評估。圖／本報資料照片

第一金控今日開股東會，對於第一金對外併購，第一金控發言人李淑玲表示，在政府推動公民併的政策方向出來之後，第一金控會物色好的民營金融機構作為併購對象，例如可併民營的投信、證券，對象不見得要找公股，而是可找好的民營機構。她也指出，雖然短期對股價會有壓力，例如，玉山金併三商壽，即使短期股價有影響，但對長遠是好的。

至於國票金是否納入選項？李淑玲回應：「所有的對象都可以評估，但還沒有評估之前不會有結論。」併購的前提，是一定要有人願意退場，例如三商、保德信、台灣人壽的前股東等，都是如此，否則有錢也買不到。李淑玲也指出，在公股併購對象開放公民併的選項之後，第一金可以找更好的對象：「我想跟誰談戀愛，都可以跟爸爸媽媽（指財政部）講。」我覺得這個人不錯，我想嫁給他或娶他：「搞不好以後會生出優生兒出來，」不要說我「只能跟我的堂哥表哥結婚（指只能跟公股機構合併）。」

對於市場資金需求大爆發，第一銀行總經理周朝崇指出，由於AI等台積電的供應鏈都來借錢，資金需求的確很高，來申請貸款的非常多，因此，放款實際成長會比預算目標更高，經理人自我期許會更高。至於資金需求大爆發對於放款利差的幫助，周朝崇分析，新台幣的部分可望因為資金需求而拉高利差，但國外的部分就要看美國聯準會是否降息，而且美伊對油價的影響會是變數，但最近10年美債殖利率下降，就減輕聯準會面對通膨問題時的壓力，因此年底之前仍不能完全排除聯準會降息的可能性。

第一金控 國票金 股價

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