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公民併不再是禁忌！第一金：有好對象都可談
公股金控對併購態度出現轉變。第一金副總李淑玲18日表示，過去公股機構對併購較為忌諱，但面對金融業整併趨勢與國際競爭壓力，「公民併」已不再是禁忌，只要有合適對象，第一金都願意評估。
李淑玲指出，過去公股金融機構談到併購，常擔心裁員、據點整併等問題引發員工反彈，因此態度相對保守。
但近年民營金控持續透過整併擴大規模，公股機構也面臨競爭壓力。
她直言，若不透過整併擴大規模，未來在大型聯貸、跨境金融及國際市場競爭上將逐漸落居下風，「不併購，你就長不大」。
李淑玲表示，第一金對併購抱持開放態度，對象不一定侷限於銀行或公股機構，如最近資本市場很熱，併購也可能是證券、投信。
透過併購不僅可擴大客戶基礎，也能引進人才、技術與商品線，提升集團整體競爭力。
她並指出，財政部願意討論公股與民營金融機構整併的可能性，是相當大的突破。
未來若有合適標的，不論是公股或民營機構，都有評估空間，不必侷限於特定對象。
不過李淑玲也強調，併購能否成案仍有重要前提，就是市場上必須有股東或經營團隊願意退出經營、釋出股權。若經營狀況良好且無出售意願，即使有興趣也難以推動併購。
她認為，金融市場適度整併有助提升產業競爭力，未來若有合適機會，第一金不會排斥透過併購擴大版圖。
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