談公股投信4合1須符合3原則 第一金鬆口不排斥公民併

第一金股東會今天登場，面對股東關注公股投信4合1議題，總經理方螢基強調，合併得符合遵循法令、提升綜效、保障權益等3原則。至於市場關注「公民併」，副總經理李淑玲受訪表示，她個人認為，公股金控已感受到「不整併就會越做越小的壓力」，若有機會，不排斥與民營好對象整併，有利於加速成長。

第一金控今天舉辦股東會，通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣1.3元。董事長邱月琴表示，去年稅後淨利269.33億元創高，年增6.21%，每股稅後盈餘（EPS）為1.87元，且資產規模首度突破5兆元大關。

面對全球經濟的起伏變局，邱月琴指出，受惠人工智慧（AI）與高效能運算等新興科技應用需求帶動出口大幅成長，加上薪資提升與民眾財富快速累積，挹注民間消費動能，經濟成長優於預期，將以金融科技轉型作為創新動力，聚焦各事業核心業務，深耕產品、通路、客群的跨售滲透，打造集團新獲利引擎。

會中有股東提問，報載財政部積極推動第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信整併，並以第一金投信為存續公司，呼籲要落實員工協商安置計畫，避免重演民營銀行員工抗爭的情形。

對此，方螢基說明，第一金是上市公司，對併購相關訊息有嚴格規範，也要待董事會決議後才能對外公告。對於任何合併案有3個重要原則，第一是遵循主管機關相關法令辦理，第二是合併案要符合公司長期經營策略，能夠擴大業務規模、提升經營綜效與競爭力，第三是要符合股東、客戶、員工權益保障。

李淑玲會後接受媒體訪問時說明，她個人認為，過去因受工會影響，公股金控對於談論併購議題很忌諱，然而隨著民營金控整併，公股金控也感受到「不做整併就會越做越小」的壓力，例如做國外生意時，若財力、產品、團隊不夠強，就沒有機會做這方面的業務。

李淑玲直言，不是只能跟公股金融事業整併，若有機會，也不排除與民營好對象整併，有利於加速成長，「以前是不能碰，現在是我們來試試看」，例如可以併證券、投信等對象，藉此引進技術、商品與客戶，雖然短期內會對股價有些壓力，但她認為是好事情，否則若被綁在小圈圈內，恐缺乏公平競爭的機會。

李淑玲談及，財政部現在願意提出「公民併」的大膽假設，其實若有好機會，可以來嘗試看看，但不見得是市場傳聞的國票金，只要是好的機會都可以。且併購的前提是有人要退出市場，才會有機會買到它的股權。

另有股東關注未來股利政策，是否仍會以配發現金股利為主。方螢基解釋，第一銀5年前被主管機關指定為系統性重要銀行，為了滿足資本適足率規範，過去現金股利較少、股票股利較多，而去年底符合資本需求後，股利政策回歸以現金為主，原則上配發率會在6成以上。

展望下半年經濟情勢， 第一銀行總經理周朝崇受訪指出，受惠於AI浪潮，台灣今年經濟成長率有機會成長至10%，銀行放款亦可望超過預算目標。房市方面，央行已預告沒有加碼信用管制規劃，加上新青安2.0政策將上路，預期房價已經開始軟著陸。