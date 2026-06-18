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彰銀股東會上小股東「逼婚」！高喊吃下國票金 董事長1句妙回

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀今天開股東會，國票金小股東向彰銀逼婚，高喊吃下國票金。圖/彰銀提供
彰銀今天開股東會，國票金小股東向彰銀逼婚，高喊吃下國票金。圖/彰銀提供

彰化銀行今日召開股東會，有關外傳併購國票金控的話題成為矚目焦點。小股東高喊要用更積極展開行動求娶併購國票金彰銀董事長胡光華則妙回：「你要娶人家，也要人家有意願！」並強調，在併購規畫之前，併購綜效、股東權益都要考量進去。

彰銀小股東指出，金融市場已進入併購的時代，彰銀積極投入併購，才會拉高公司的估值，並指出，國票金已由政府拿下經營權，既然國票金、彰銀兩家都是公股機構，而且彰銀總資產還比國票金還高。當時國票金成立，就有很多爭議（指十多年前國票金董事長林華德透過成立金控稀釋公股持股），還說，董事長該「展現野心」，併購國票金。

胡光華則回應，只要有好的併購機會，彰銀都會評估，但他強調：「你要娶人家，也要人家有意願」。業界人士則指出，由於彰銀缺乏金控牌照，併購國票金之後正好順勢拿下一張金控牌，因此併國票金呼聲高。

國票金 彰銀 金控

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