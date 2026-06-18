彰銀股東會上小股東「逼婚」！高喊吃下國票金 董事長1句妙回

彰化銀行今日召開股東會，有關外傳併購國票金控的話題成為矚目焦點。小股東高喊要用更積極展開行動求娶併購國票金，彰銀董事長胡光華則妙回：「你要娶人家，也要人家有意願！」並強調，在併購規畫之前，併購綜效、股東權益都要考量進去。

彰銀小股東指出，金融市場已進入併購的時代，彰銀積極投入併購，才會拉高公司的估值，並指出，國票金已由政府拿下經營權，既然國票金、彰銀兩家都是公股機構，而且彰銀總資產還比國票金還高。當時國票金成立，就有很多爭議（指十多年前國票金董事長林華德透過成立金控稀釋公股持股），還說，董事長該「展現野心」，併購國票金。

胡光華則回應，只要有好的併購機會，彰銀都會評估，但他強調：「你要娶人家，也要人家有意願」。業界人士則指出，由於彰銀缺乏金控牌照，併購國票金之後正好順勢拿下一張金控牌，因此併國票金呼聲高。