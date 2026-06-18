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星展2027年前在亞洲增18個財管中心 深化富裕客群服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展集團今（18）日宣布，啟動集團下財富管理業務迄今最大規模的實體據點擴張計畫，預計於2027年前在亞洲新增18個全新的財富管理中心，並於未來18個月內完成36個既有財富管理中心的全面升級。

此次擴張計畫將遍及新加坡、台灣、香港、中國大陸、印度以及印尼等六大核心市場，展現星展深耕亞洲財管市場的長期承諾。其中，在新加坡服務「星展豐盛理財」客戶的財富管理中心數量將因此增加五成。這些財富管理中心將協助富裕及高資產客戶規劃完整的財富旅程，涵蓋投資諮詢到客製化財管解決方案。新加坡及香港的財富管理中心將主要服務「星展豐盛理財」客戶；而包括台灣在內的四大重點市場，其財富管理中心則同步服務「星展豐盛理財」及「星展豐盛私人客戶」，台灣部分據點更將服務延伸至「星展頂級私人客戶」。

截至 2026 年第一季，星展集團的財富管理資產管理規模已達新幣 4,920 億元，較原先預期突破新幣5,000 億元目標的時程，足足提前超過一年。此外，目前高達四成的星展私人銀行新客戶，均來自於既有客群的資產升級，反映星展在客戶關係經營與長期價值創造上的成果。

星展集團首波全新財富管理中心預計自 2026 年第三季起陸續開幕，其餘據點將於 2027 年分階段啟用。各市場的具體規劃將於未來數月陸續公布。

新加坡 印度 香港

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