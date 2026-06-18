eTag跨界攜手金融業 打造點數折抵通行費與停車費新體驗

開車族注意！國道通行費與停車費有全新支付方式。遠通電收子公司遠創智慧今(18)日宣布，開放eTag停車會員透過玉山銀行官網或玉山Wallet App，將「玉山e point」 1:1轉換為「eTag POINTS」，可全數折抵國道通行費、全台3,700場uTagGo合作停車場及路邊停車費，使用玉山卡綁定eTag自動儲值還可享有通行費9折優惠。遠東商銀則祭出價值200元回饋及停車免費等好康，幫助開車族精打細算對抗通膨。

遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，為提供eTag用戶更多元、便利的支付與點數應用場景，遠創智慧持續跨業拓展「eTag POINTS」累點管道。除了超商與加油站業者，金融合作則繼台新Point之後，再攜手「玉山e point」，嘉惠雙方客戶以點數折抵通行費與停車費等行車日常消費，進一步擴大高便利性的「車經濟生態圈」。

除了玉山銀行加入兌換eTag POINTS行列，遠創智慧也為車主彙整eTag聯名銀行行車優惠：

eTag聯名銀行：年底前首次新申辦eTag，並自申辦當日起一個月內啟用銀行自動儲值，直接回饋100元儲值金。

遠東商銀：首次申辦「eTag停車扣繳」最高回饋價值200元(部分需登錄)；樂行卡當月一般消費滿15,000元，次月5日至次次月4日期間最高享5次uTagGo合作停車場每次2小時免費停車優惠。

台新銀行：2026年新戶首次申辦eTag停車扣繳服務，且於30天內成功扣款1次，即可獲得100元eTag智慧停車折抵金。

國泰世華：CUBE卡卡友權益選擇「集精選」，並申辦eTag停車扣繳服務或使用uTagGo停車費線上繳，每筆消費即享2%小樹點回饋。

中國信託：任一信用卡綁定eTag自動儲值，刷卡消費累積之紅利點數每100點可兌換8元eTag儲值折抵金，直接折抵國道通行費。

針對近期詐騙集團再度發送停車費待繳之偽冒郵件，企圖誘騙民眾點擊連結並盜刷，遠創智慧提醒，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag停車會員」，不僅能穩拿通行費9折優惠，亦能一勞永逸解決通行費與停車費欠繳困擾。若收到ETC或停車費欠費簡訊或電子郵件，請牢記「沒有車號，就是詐騙！」的黃金原則，切勿點擊連結並立即刪除以防受騙。