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百年信託有譜 保險法專家劉北元獻策八大傳承策略

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
百年信託有譜，保險法專家劉北元獻策八大傳承策略。圖/北宇管理顧問公司提供
百年信託有譜，保險法專家劉北元獻策八大傳承策略。圖/北宇管理顧問公司提供

台灣邁向超高齡社會，攸關家族未來百年的變革也在展開。金管會日前宣布「連續受益人信託」制度已獲跨部會共識，不但在法理架構上可行，同時只要符合一定條件，連續受益人信託在一百年間只需要繳一次遺產稅或贈與稅，市場俗稱的「百年信託」可望正式上路。

長期研究保險法、信託法與家族財富治理的保險法專家劉北元指出，未來高資產家庭若想完成跨世代傳承，必須跳脫傳統繼承思維，透過信託、壽險、家族治理、資產配置與稅務規劃等工具整合運用，才能打造兼具保全資產、培育後代、維護控制權與創造傳承效率的完整架構。

劉北元指出，過去數十年來，多數人談到傳承，第一個想到的是遺囑或保險。然而在許多企業家與高資產家庭的實務經驗中，真正困難的從來不是把財產留給下一代，而是如何避免財富在下一代開始分散、在第三代逐漸流失、在第四代幾乎消失。

劉北元觀察，國際家族辦公室近年最重視的議題，早已從「遺產分配」進入「家族治理」。當財富規模愈來愈大，傳承規劃的核心也從資產移轉延伸到家族制度設計。

「百年信託最大的價值，在於讓財富的生命周期超越人的生命周期，而且同時兼顧節稅的目的。」劉北元表示，「過去很多規劃停留在第一代與第二代之間，如今有機會透過制度設計，把家族的價值觀、資產管理規則與照顧機制，一路延伸到未來數十年甚至上百年。」

劉北元提出的八大策略，其核心精神並非單一商品銷售，而是一套結合保險、信託與家族治理的整合性傳承工程。

第一項策略聚焦於接班人的保障安排。當家族企業面臨接班問題時，透過保險與信託結合，可預先建立公平且穩定的分配機制，降低未來因股權或財產分配產生的衝突。

第二是著眼於子孫的長期發展。傳統規劃通常只考慮子女一代，百年信託則可進一步納入未來孫輩、曾孫輩等後續世代，讓財富管理從短期安排提升至百年藍圖。

第三項策略與第五項策略共同聚焦於傳承資金的建立。劉北元認為，高額壽險在未來的角色將愈來愈重要。「很多家族最有價值的資產是公司股權與不動產，真正需要的卻是現金。」劉北元說，「保險金最大的優勢，就是在關鍵時刻快速形成流動性。」因此，當家族面臨資產移轉、企業股權承接或稅務需求時，保險金往往能提供即時且充足的現金流來源。

第四項策略則兼顧生前照顧與身後傳承。隨著平均壽命持續提高，高齡照護已成為家庭無法忽視的課題。透過適當規劃，可同時滿足退休生活需求與未來世代照顧安排。第六項策略強調遺囑與信託的整合運用。許多家庭誤以為只要立好遺囑便能解決所有問題，實際上，遺囑決定財產如何分配，信託則能決定財產如何被管理與運用，兩者功能截然不同。

第七項策略則被劉北元視為最具前瞻性的布局。他主張在百年信託制度成熟之前，提前完成新世代壽險配置與資產安排，替未來家族治理預留足夠空間。

至於第八項策略，則是透過保險金信託建立真正具備跨世代功能的百年傳承架構，讓資產在契約規範下持續運作，形成長期且穩定的家族保障機制。

劉北元提醒，百年信託雖然為高資產家庭帶來全新可能性，但金管會與法務部也已明確指出，若要享有相關制度效益，信託財產必須具備真正的獨立性，委託人不得持續掌握實質控制權。換言之，未來傳承規劃的勝負關鍵，不在於擁有多少資產，而在於是否建立完善制度。

金管會 遺產稅

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