台灣人壽全面升級TeamWalk 2.0版 新增三大功能

中信金控子公司台灣人壽推廣健康職場、綠色永續，連續四年舉辦「TeamWalk健康企業大賞」，今年再度攜手獲獎企業、台灣人壽保險顧問及臺灣山林復育協會共同植群復育、栽種150棵原生樹苗，把健走步數變綠樹，「億步一樹」為地球永續保險。

台灣人壽TeamWalk健康企業大賞參與企業累積近1,700家，獨創的手遊式健康管理「TeamWalk APP」用戶也突破5萬人，今年更全面升級TeamWalk 2.0版新增三大功能：全新導入「減碳換算機制」，健走步數可量化為減碳公斤數，一目瞭然員工健康與環境貢獻的數據，助攻企業ESG管理與揭露；新增「個人徽章」與「企業徽章」榮耀機制，透過趣味遊戲互動體驗，提升員工參與感和團隊凝聚力；「數位化服務」整合團體保險查詢與理賠服務，使用更加便利，TeamWalk APP一站式整合「健康、保險、永續」功能，榮獲2026年全球經濟獎（The Global Economics Awards）「最佳數位轉型壽險公司」，迄今拿下19項大獎、3項專利，超過3,500家企業採用，持續帶動更多企業邁向健康永續未來。

這堂永續「森」活學堂17日登場，台灣人壽保險顧問與2025年前三名健康企業「宏觀微電子股份有限公司」、「財團法人食品工業發展研究所」、「佳凌科技股份有限公司」化身綠色尖兵，認養台中市大安龜殼生態公園並種下41種、150棵原生樹苗，恢復生物多樣性。「TeamWalk健康企業大賞」創新結合運動健走與植樹減碳，4年來已為地球種植370棵樹木、累積減碳逾6千公噸。台灣人壽表示，Teamwalk不只是健走活動，亦是健康結合生態保育的永續行動，鼓勵國人累積健康資產，更為地球存下自然資本、永續保險。

2026第五屆「TeamWalk健康企業大賞」即將開跑，台灣人壽邀請跨領域企業及民眾踴躍免費報名，符合保單約定條件還有機會折減團險保費；即日起至8月底報名正式賽且日均7,500步者，有機會獲得智慧運動手錶、100顆龍珠、超商禮券等好禮。