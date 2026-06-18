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第一金股東會／資產首破5兆後 邱月琴揭下一步：打造新獲利引擎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金（2892）18日召開股東會。董事長邱月琴表示，面對金融市場快速變化與AI帶動的新商機，第一金將以金融科技轉型作為創新動力，深化產品、通路與客群整合，打造集團新獲利引擎，持續提升競爭力與經營韌性。

回顧2025年經營成果，第一金稅後純益269.33億元，年增6.21%，每股稅後純益（EPS）1.87元，獲利再創新高；資產規模也首度站上5兆元大關，寫下歷史新頁。

其中，核心獲利來源第一銀行稅後純益256.63億元，年增7.8%；銀行以外子公司獲利也穩健成長，稅後純益合計24.21億元，年增4.53%，占集團獲利比重達8.57%。

邱月琴表示，今年來在穩健的銀行核心獲利基礎上，加上證券及人壽子公司受惠資本市場熱絡帶動獲利，推升集團整體表現亮眼。

未來將持續關注金融市場變化，在風險可控前提下追求適度成長，並提供穩健且持續的股東報酬。

金控總經理方螢基則表示，今年面臨主要經濟體貨幣政策分歧、地緣政治風險及AI發展效益擴散等挑戰，第一金將在法遵、內控及風險管理基礎上，善用科技強化業務創新能力，持續整合集團通路與資源，並逐步平衡集團獲利結構，提升整體經營韌性。

展望後市，邱月琴說，AI與高效能運算需求帶動出口成長，加上薪資提升及財富效果支撐消費動能，整體經濟表現優於預期。

第一金將以金融科技轉型作為創新動力，深化產品、通路及客群整合，強化跨售效益，打造集團下一波成長動能。

第一銀行 第一金

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