華許利率「連4凍」、台股呈類股齊揚 新台幣匯價由貶轉升

美國聯準會主席華許首秀「放鷹」，雖維持政策利率在3.5~3.75%，「連4凍」，但強調需要抑制通膨，Fed其他決策官員也預期利率可能在今年晚些時候調升，升息預期致公債殖利率飆升，美元指數持續在100附近高檔震盪。新台幣匯價今早以31.61開盤，小貶3.5分，開盤一小時內隨即由貶轉升，匯價升抵31.558，升值1.7分。

FOMC委員一致同意維持聯邦基金利率目標區間於3.50%-3.75%不變，點陣圖顯示約半數官員認為今年有升息可能，華許未提供預估。聲明篇幅顯著縮短，並徹底刪除前瞻指引及寬鬆傾向措辭。標普昨收跌1.2%至7420點。美10年公債利率升5點至4.49%，2年公債利率升13點至4.18%。美元指數升0.82至100.36。

今早台股類股齊揚，不再只有「拉積盤」一個人的武林秀，其中，塑膠類股漲逾7個百分點最為強勁。