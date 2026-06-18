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國泰臺大團隊展望 2026年 GDP 成長預估10.1%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）與臺灣大學產學合作團隊昨（17）日發布第2季台灣經濟氣候暨金融情勢展望，大幅上修今年台灣經濟成長率預估至10.1%，較3月預估的5.8%明顯提高，創2010年以來罕見雙位數成長預測，主因「AI奇蹟」背後的投資與出口需求遠超預期，今年第3季台灣的經濟氣候由代表穩定的「朗」轉為進入擴張的「晴」。

國泰臺大團隊成員之一的政治大學經濟系教授徐士勛指出，今年台灣的經濟表現完全是仰賴「AI奇蹟」，今年3月時，團隊考量全球貿易戰、關稅政策及年初爆發的美伊戰爭，預估台灣GDP為5.8%，但截至目前為止，AI的蓬勃發展超乎想像，AI資本支出持續上修，帶動半導體、先進封裝及零組件出口持續攀升，因此樂觀預估台灣經濟氣候在第3季將由「朗」轉為「晴」，景氣從穩定期步入擴張期，全年經濟成長率預估10.1%，下限約有7.8%、最樂觀上限約12.8%。

徐士勛表示，此次經濟成長與過去景氣循環不同，幾乎完全由AI需求驅動。今年可望寫下近16年來最佳表現。

經濟成長率 國泰金控 美伊戰爭

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