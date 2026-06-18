南山人壽徵才 尋找創業家

南山人壽正在找「創業家」，用五年的時間，創建出自己的特色團隊。無論是想要自己管理工作時間、想要不斷提升專業的同時持續增加收入、自己定義成功的方式，或自己創業或當老闆，南山人壽正在尋找有上述企圖心的人，跨界轉型或是社會新鮮人認真給自己五年的時間，南山人壽許你一個不一樣的未來。

據經濟部2025年中小企業白皮書指出，今年前四月就有8,482家公司解散、撤銷及廢止，比去年同期又再微幅增加，都顯示現在要創業或當老闆，要有心理準備，可能面臨更多不確定性與挑戰。

南山人壽特有的業務制度及五大優勢，提供想創業、當頭家的人，能夠以較低的風險達成夢想。

一是不設限的收入制度，各階段委任目標明確、公開、公正，只要肯努力、按部就班朝理想前進，最快能在四年半內，從新進業務人員，到業務主任、業務襄理、區經理，進一步成為處經理，帶領超過70人的團隊夥伴。

二是提供專業課程，持續精進，南山人壽對新人提供為期一年、共204個小時的優質人才培訓課程，養成具備多元行銷與風險管理能力的專業保險人才。

三是優培期間有專案獎金作財務後盾，無論是慢熟型、穩健型或積極型的人才，都能在獎勵制度下，逐步累積信心，據統計，參與優質人才培訓計畫的新人留存率超過七成。

四為服務賦能助攻，台灣在2025年底進入超高齡社會，民眾高齡保障普遍不足，同時南山人壽以永續健康領航者為目標，創業界之先成立「健康守護圈」，結盟逾40家健康服務夥伴，讓保險從事後理賠，往前延伸到促進保戶健康，協助南山業務夥伴成為客戶人生馬拉松的配速教練。

五為業務傳承制度，南山人壽的主管就是新人的專屬入門教練，結合南山人壽「誠信第一，服務至上」、「開創的勇氣」、「利他的初衷」、「溫暖的專業」等價值觀，建立正確的服務態度與個人品牌，縮短試錯或摸黑挫折時間。