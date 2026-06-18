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國銀解析：日圓匯價難擺脫弱勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

日本銀行（BOJ）16日宣布升息1碼，將基準利率由0.75%調升至1%，攀下近31年來新高，但市場對後續升息路徑仍抱持保留態度，日圓升值幅度有限，日圓兌美元再度站上160關卡。不過國銀主管指出，美日利差仍高，日圓難擺脫弱勢格局。

本國銀行指出，在美日利差仍高、資金持續外流下，日圓短期恐難擺脫弱勢格局，但若匯價進一步突破160上方重要壓力區，日本政府干預匯市的風險也將升溫。

日銀此次以七比一票通過升息決議，符合市場預期。不過，銀行外匯專家分析，副總裁內田真一在會後表示，目前難以判斷利率最終應升至何種水準，也未設定明確的中性利率目標，市場因此解讀日銀對後續升息態度偏向謹慎，削弱投資人對連續升息的期待，成為壓抑日圓走勢的主因。

渣打銀行分析指出，市場目前密切關注4月底創下的160.7高點，一旦突破該水準，日本財務省進場干預的風險將明顯升高。

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