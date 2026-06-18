日圓定存優利上看10% 台企銀、滙豐銀專案優惠最高

日本央行（BOJ）將政策利率從現行約0.75%上調1碼（25個基本點）至1%左右，創下自1995年以來利率新高水位，但日圓匯率文風未動，依然維持「甜甜價」。而暑假將至，國人旅日潮再度湧現，國銀紛紛祭出短期換匯定存優惠，台企銀（2834）、滙豐銀行皆推出日圓定存年利率10％優惠；凱基銀行則有日圓14天期換匯優存方案，年利率上看8.8％搶攻市場。

新台幣兌日圓持續有0.19元的「甜甜價」，為了讓民眾在規劃假期的同時，也能聰明放大閒置資金，台灣企銀即日起至9月15日推出「外幣優利定存專案」，民眾於分行臨櫃日圓換匯後辦理定存，可享7天期年利率10%優惠，最低起存金額為50萬(含)以上日圓。

滙豐銀行為滿足客戶需求，6月30日前，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

凱基銀行推出換匯優存專案，即日起至6月30日止，民眾透過分行臨櫃及行動銀行以非定存幣別之新資金換匯至定存幣別後同時辦理定存，可享日圓14天期年利率8.8%優惠，單筆最低承作金額為10萬日圓。

永豐銀行即日起至6月30日推出換匯優利定存專案，民眾透過線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，可享日圓7天期年利率8%、一個月期年利率最高4.5%優惠，最低開單金額為1萬日圓。

台北富邦銀行推出Fubon+換匯定存優惠方案，活動至6月30日截止，民眾於營業日透過Fubon+行動銀行以新台幣換匯並辦理定存，可享14天期日圓定存年利率6%優惠，單筆申辦金額需達10萬（含）以上日圓。

台新Richart即日起至6月21日，民眾以新台幣換匯後承作，可享日圓1個月期年利率4.5%優惠，每人限承作一筆，每筆最低起存金額為1萬日圓，單筆最高可存210萬日圓。