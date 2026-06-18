永豐金總座朱士廷談股價 妙喻主人與狗

永豐金（2890）昨（17）日召開2026年第1季法說會，永豐金今年前五月獲利年增翻倍，總經理朱士廷也首次在法說會前記者會提到自家公司股價。朱士廷開心表示，昨日永豐金股價盤中創下36.8元歷史新天價，代表市場的認同。

至於後市股價會不會再漲？朱士廷說，「股價是市場行為」，他以「主人與狗比喻」，主人是基本面，狗是股價，狗要走到哪裡去？受到市場情緒和買賣行為的牽動，但狗（股價）最終要回到主人身邊。所以，經營團隊要關注主體營運表現好不好。

經營團隊的核心責任在於強化公司基本面和營運表現，股價屬市場行為，公司尊重市場機制。只要公司維持良好營運表現，市場最終會給予公正且合理的價值評估。

他說，永豐金目前股價淨值比約1.9倍多，代表市場對永豐金的認同，也感謝股東和投資人的支持。被問到永豐金股價超車玉山金，朱士廷稱讚玉山金是「可敬的對手」。

永豐金2026年第1季稅後純益與淨收益雙雙創下單季歷史新高，其中稅後純益達109.7億元，較前一年度成長52%，每股盈餘為0.76元，年化股東權益報酬率達17.1%；第1季淨收益為261.9億元，主要的成長動能來自利息淨收益與手續費淨收益的強勁表現。