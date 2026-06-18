永豐金：併購…要看三條件 旗下證券將辦200億聯貸

永豐金（2890）昨（17）日舉行法人說明會，談到併購，永豐金總經理朱士廷表示，只要併購能符合三個條件就會考慮，包括版圖擴張、延伸業務觸角及提升集團綜效。另外，朱士廷也透露，永豐金證券將辦理100億至200億元聯貸。

朱士廷強調，公司積極物色合適標的，合併策略以「審時度勢，厚積薄發」為核心，不放棄任何能強化銀行與證券核心競爭力的機會。

對於壽險、證券和投信的併購，朱士廷表示，壽險尚未有合適標的；至於證券和投信，投信各家規模正處高峰，賣方無降價誘因；而證券受惠於資本市場多頭行情，各券商普遍獲利，財務上毫無出售壓力。

對於市場傳出中信金與國泰金等大型金控曾表達對永豐金的併購興趣，朱士廷表示，「對江湖傳說無法評論」。

隨著台股火熱，永豐金控旗下永豐金證券稅後純益62.4億元，獲利占比達三成，朱士廷昨天在法說會上透露，永豐金證券將辦理100億至200億元聯貸。

永豐金證券併匯立證券之後，市占率上升至5.04%，現在穩定排名第四，成長20至25個基點。朱士廷指出，未來也將力拚在外資下單的業務商機，來擴張證券的市占率，因為散戶下單量已經停滯，現在主力下單來源較集中在外資與投信等法人。

面對市場高度關注台灣央行今日理監事會是否可能升息？朱士廷表示，央行一向秉持謹慎原則，不論升息或降息都相當謹慎，永豐金對央行決策有信心。預估央行本次調整利率的機率並不高。

談及總體經濟展望，朱士廷認為，今年Fed利率維持不變機率較高。目前景氣維持「樂觀中帶有謹慎」的基調。

從基本面來看，到目前為止都相當好，台積電若持續看好，每年30%獲利往上走，將成為支撐台股指數有力的力道。

不過，除了基本面之外，朱士廷表示，資金面變化值得密切關注。

他表示，近期市場討論熱烈的「四貸同堂」現象，資金緊俏是否會持續堆疊下去？對股市有什麼影響，值得進一步觀察。