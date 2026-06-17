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三商美邦人壽榮獲第二屆樂齡金安獎肯定 守護高齡財務安全
三商美邦人壽（2867）榮獲由中華民國老人福利推動聯盟主辦的「第二屆樂齡金安獎徵文」— 老人保護成功案例「防詐守財有一套」之優選肯定，本次由三商美邦人壽台南分公司以「從關懷提問到成功阻詐，臨櫃成功阻詐案例分享」為題，展現第一線服務同仁精準落實臨櫃關懷、成功阻斷詐騙的具體成效，深獲評審團高度肯定。充分展現公司深耕客戶服務、落實公平待客原則的長期努力。
獲獎案例中，第一線服務同仁透過主動關懷與細心提問，察覺客戶疑似遭受詐騙，經耐心溝通與協助後，成功阻止客戶被詐騙，避免財產損失發生，展現三商美邦人壽守護客戶權益的重要價值。
三商美邦人壽表示，臨櫃人員是守護客戶資產的第一道防線。透過多一句溫暖問候、多一分細心觀察，同仁在面對行為異常或神色慌張的長者時，能即時啟動關懷提問機制，並與警方建立聯防網絡，近年已成功阻絕多起針對長輩的經濟剝削與金融詐騙案。
6月15日為聯合國訂定的「世界老人虐待警醒日（WEAAD）」，三商美邦人壽亦呼籲社會大眾共同關注高齡者經濟安全，攜手打造更安全、友善的高齡金融環境，讓三商美邦人壽成為長者最安心的財務靠山。
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