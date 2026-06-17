大和資本在香港及新加坡路演 聚焦健策、奇鋐等九檔台灣中小型股

大和資本證券於6月9–12 日在香港與新加坡路演，聚焦健策（3653）等九檔台灣中小型股，投資人情緒偏正面，預期主要受惠於 AI 伺服器需求持續強勁，以及繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）專案訂單能見度良好。

大和資本看好的這九檔中小型股為健策（目標價6,770元）、奇鋐（3017）（3,155元）、雙鴻（3324）（1,500元）、貿聯-KY（3665）（3,035元）、富世達（6805）（2,600元）、信邦（3023）（365元）、宜鼎（5289）（2,385元）、儒鴻（1476）（560元）、億豐（8464）（515元），都給予「買進」評等。整體來說，大和客戶對散熱與連接線族群的興趣高於非電子股。

大和認為，現在是布局散熱解決方案族群的良好時機，基於今年下半年的營收展望比上半年更強勁。雖然大和所關注的大多數散熱族群第2季營收相對平淡，但預期隨著虛擬實境（VR）與ASIC等專案在下半年開始放量，營收展望將改善。

大和指出，散熱族群平均售價有結構性提升趨勢，將支撐中長期基本面。另外，預期多種應用將採用散熱解決方案，包括基礎建設、訓練、推論、CX-9及太空散熱管理。大和偏好的散熱概念股包括健策、奇鋐與雙鴻。

至於連接線供應商，大和認為將受惠於 AI 應用（數據傳輸線與電力傳輸線）以及非 AI 領域（例如在AI基礎建設下增加的工業應用）。大和偏好的相關廠商為貿聯-KY與信邦。