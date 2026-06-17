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市場變數升溫 國泰投信推出債券基金熱烈募集到6月18日

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會Fed）將於美東時間6月17日下午（台灣時間6月18日凌晨）公布最新利率決策，不僅市場關注利率政策走向，更是新任主席華許（Kevin Warsh）上任後首次主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。國泰投信表示，市場普遍預期Fed將維持基準利率區間於3.5%至3.75%不變。相較於利率決策結果，投資人更期待華許對經濟、通膨及貨幣政策方向所釋出之訊號，作為觀察「華許時代」政策風格重要指標。

全球經濟進入新政策觀察期，蔡宗岸分析，影響投資因素不只侷限於利率變化，區域經濟表現、信用環境及國際局勢發展，同樣也會成為重要變數。當變數成為常態，多元布局成為基本功，故債券投資從單一走向跨區域、跨類別組合的管理思維，本周展開募集的國泰環球策略收益債券基金為例，投資範圍涵蓋成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、可轉債及證券化商品，亦導入國泰投信自主研發的Macro Regime Model（MRM）總體周期模型，依據成長與信貸環境精準定位市場狀態，優化資產配置決策，以提供投資人作為參與全球債券市場的另一項選擇，基金熱烈募集到18日截止，詳情可洽國泰世華銀行、中國信託商業銀行、永豐商業銀行、彰化商業銀行及華泰商業銀行等銷售機構。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，近期美國就業數據仍展現韌性，使市場對聯準會降息時程預期轉趨保守。不過，美國與伊朗和平協議傳出新進展，中東地緣政治風險降溫，帶動國際油價自高檔回落，有助緩解通膨壓力，並降低市場對後續物價走勢的不確定性。

蔡宗岸指出，今年全球金融市場持續受到貨幣政策、地緣政治及產業發展等因素影響，雖然AI題材持續帶動科技產業成長動能，但台股位處歷史高點，波動幅度也較過往明顯提升，面對快速變化的投資環境，投資人若集中於單一市場或單一資產類別，承受波動風險也隨之提升。因此，在高利率環境之下，不少投資人重新檢視評估債券在投資組合中的定位，面對不確定因素增加，透過跨資產布局，有助建立均衡投資架構，投資的關鍵不只在於短期表現，更在於能否走得遠、走得穩，因此，資產配置重要性更勝於市場短期漲跌，藉由不同類型標的多元搭配，有助分散風險來源。

市場變數無法預測，資產配置重要性永遠不會改變。面對利率政策、地緣政治及產業變革等多重因素交錯影響，更要回到投資核心本質，透過不同資產、不同區域及不同風險來源組合，建立具韌性且能因應各種市場環境的投資架構，已成為全球資產管理的重要趨勢。

國泰 債券 美國聯準會 Fed 華許

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