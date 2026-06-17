保險業唯一！凱基人壽三度獲1.5℃溫控目標認證

凱基人壽將「淨零」視為企業核心策略，連續第三年榮獲權威媒體《天下雜誌》「企業減碳溫度計平台」評選為符合《巴黎協議》「1.5°C溫控目標」企業，第三度位居台灣壽險業首位。凱基人壽同時亦透過串聯低碳轉型、普惠金融與循環經濟三大永續價值鏈的穩健作為，一舉摘下「2026金融服務評鑑大賞-永續發展獎」，展現優異的全方位永續發展績效。

凱基人壽由上而下具體實踐永續目標，由董事會作為最高氣候治理單位，並將低碳轉型成果與總經理績效深度連動，確保氣候行動與經營決策緊密結合。響應國家「2050淨零排放」政策，凱基人壽與母公司凱基金控共同推動科學基礎減量目標（SBTi），2025年已通過審查，確認「投資組合」及「自身營運」減碳路徑符合國際科學標準。凱基人壽承諾2030年全面達成營運據點碳中和，並邁向2040年自身營運淨零、2045年全資產組合淨零之願景。

凱基人壽以綠色金融引導資金，將氣候風險轉化為長期投資韌性。透過嚴謹的投前審核及內部碳定價機制，有效減降高碳產業曝險，並積極引導市場資金支持低碳轉型產業，2025年的綠色及永續投資餘額突破新台幣448.5億元，展現強勁動能。凱基人壽深信，負責任的投資能帶動實體經濟的綠色轉型，更能為保戶長期資產建構強大氣候防護網，實現獲利與永續的雙贏。

在自身營運上，凱基人壽將減碳思維深植於企業文化與保戶服務。2025年自身營運碳排放量年減10.2%，並領先完成總部大樓ISO 14068-1國際碳中和查證，大幅提升綠電覆蓋率。特別是首創「黑水虻生態循環經濟」，將員工餐廳廚餘轉化為有機肥料提供農友，再由餐廳回購有機蔬菜，落實零廢食理念。此外，凱基人壽積極推動無紙化服務，「保單服務碳足跡」為業界最低碳排量，讓每一份保單都成為保戶參與綠色行動的具體證明，在優化客戶體驗的同時落實環境守護。

面對全球環境變遷挑戰，凱基人壽持續以「我願意+1」的行動文化，具體落實「數位、創新、永續、金融」四大策略，以「責任金融」與「低碳營運」雙軌並進，為環境、社會及全體利害關係人創造長遠價值，實踐企業與社會共好的永續目標，成為最受推薦與信賴的壽險公司。