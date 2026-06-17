投資等債抗震 澳洲高利率環境凸顯吸引力

野村投信投資策略部副總樓克望表示，近期澳洲經濟數據顯示，在高利率政策持續發揮抑制效果下，整體景氣已由過去擴張逐步轉入溫和降溫階段。2026年第1季GDP仍維持正成長，但動能放緩，主因在於利率上升對消費與房市需求形成壓力。從結構觀察，經濟支撐力主要來自企業資本支出，特別是AI資料中心與相關基礎建設投資表現強勁，而家庭消費與出口則相對疲弱，顯示內外需同步降溫，但尚未出現衰退風險。

樓克望從通膨方面分析，降溫趨勢逐步確立。澳洲4月CPI年增率由4.6%回落至4.2%，多數細項價格漲幅同步收斂，特別是過去被視為最具黏性的住宅通膨也開始鬆動，反映高利率已逐步抑制租金與房價壓力。在能源價格短期回落及政策滯後效應顯現下，市場普遍預期通膨將持續朝央行2%至3%目標區間靠攏。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文從貨幣政策方面分析表示，澳洲央行已將利率上調至4.35%，實質利率轉為正值，代表政策已具備實質緊縮效果。隨著經濟與就業市場出現降溫跡象，升息循環逐步接近尾聲，市場預期利率高點落在約4.6%附近。這意味政策不確定性下降，金融市場開始提前反映利率見頂訊號。

樓克望指出，債券市場亦已出現關鍵轉折，10年期公債殖利率回落至約4.8%水準，顯示市場已定價升息循環趨近尾聲，同時資金開始回流固定收益資產。在殖利率仍維持相對高檔之際，未來若利率下行，債券價格具備資本利得空間。搭配澳洲維持AAA主權信用評等與極低違約風險，使其公債同時具備「高信評＋高收益」優勢，投資價值逐步浮現。

樓克望表示，從匯率與資金面來看，澳幣受惠於較高利差與資源型經濟特性，在全球資產配置走向分散的趨勢中具備吸引力。隨著全球資金不再過度集中於單一市場，加上大宗商品需求與風險情緒回穩，資金有望逐步流入澳幣資產，形成額外支撐。

野村10+澳洲公債ETF（00987B）經理人劉璁霖分析指出，整體而言，澳洲經濟正處於「成長放緩但未衰退、通膨下降、利率接近高點」的黃金轉折期。高利率成功控制通膨，同時企業投資維持韌性，降低經濟硬著陸風險。在此背景下，澳洲公債兼具收益、信用與潛在資本利得優勢，逐步從利率風險資產轉為中長期配置機會。

張繼文指出，放眼全球，美國與澳洲的溫和降溫，反映政策已開始發揮效果，而歐洲、英國與日本則預期於2027年逐步回穩，全球經濟呈現「同步降溫但未衰退」的格局。在此情境下，市場對「軟著陸」的共識逐漸形成，有利風險資產與防禦資產同步表現。

劉璁霖表示，隨著通膨持續回落與利率接近高點，債券市場將成為最直接受惠標的，特別是澳洲長天期公債具備明顯資本利得潛力。同時，全球復甦動能逐步擴散，也意味資金配置將由過去集中於美國，轉向多元市場布局。整體投資環境正從高度不確定轉為穩定過渡期，股債配置有望同步受益，而高評級澳洲主權債將成為本輪資產配置的重要核心。以野村10+澳洲公債ETF 投資標的以澳洲政府公債與高評級類主權債為主，具備 AAA 級的國際信用評等*，將成為本輪資產輪動中兼具防禦與報酬的核心投資標的。