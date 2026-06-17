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安泰銀行深耕產業金融服務 六大核心戰略產業放款獲金管會肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
安泰銀行獲選「六大核心戰略產業放款」甲等銀行，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座予安泰銀行總經理徐世偉。圖／安泰銀行提供
安泰銀行獲選「六大核心戰略產業放款」甲等銀行，由金管會主委彭金隆（左）頒發獎座予安泰銀行總經理徐世偉。圖／安泰銀行提供

安泰銀（2849）秉持責任金融理念，積極響應國家產業轉型藍圖，於16日榮獲金融監督管理委員會頒發「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」分組甲等殊榮，展現安泰銀行在風險控管與國家戰略發展中扮演的關鍵角色。

金管會最新公布的考核成果中，安泰銀行在第4期實施期間（2025年1月至2026年3月）表現卓越，對六大核心戰略產業（資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備）的放款月平均餘額，較基期（2024年1月至12月）大幅成長約新台幣37億元。經過主管機關針對放款貢獻度及成長度等多項嚴格指標綜合評選後，脫穎而出勇奪該組冠軍。

安泰銀行總經理徐世偉表示：「金融業是驅動產業升級、促進永續經濟流動的核心引擎。此次榮獲金管會評核最高肯定，不僅體現全行團隊積極響應國家政策、深化企業授信的具體成果，更彰顯安泰銀行在『專業』與『信賴』的經營基石下，深具與新興戰略產業攜手建立長期夥伴關係的融資整合實力。」

徐世偉進一步指出，安泰銀行長年深耕綠能、再生能源建置及資訊數位等戰略科技產業融資，已累積豐富的授信審查與風險管理專業。展望未來，安泰銀行將持續配合政府綠色金融與信賴產業轉型藍圖。在追求金融本業穩健營運的同時，深化普惠金融服務內涵，並積極串聯產業供應鏈金融鏈結，以具體的綠色授信與責任授信行動，持續落實「陪伴您共創人生安泰」的品牌承諾，為臺灣經濟成長貢獻金融力量。

再生能源 金管會 安泰銀行

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