南山人壽尋找創業家 五大優勢讓跨界轉型或青春新銳都能找到舞台

南山人壽正在找「創業家」，用五年的時間，創建出自己的特色團隊。想要自己管理工作時間？想要不斷提升專業的同時，還能持續增加收入？想要自己定義成功的方式？想要自己創業或當老闆？南山人壽正在尋找有上述企圖心的人，南山人壽特有的業務制度及五大優勢，無論是跨界轉型或是社會新鮮人，認真給自己五年的時間，南山人壽許你一個不一樣的未來。

2026年因為美伊戰爭爆發至今尚未落幕，衝擊全球經濟，甚至可能影響明年景氣，因為戰事造成能源、原物料等價格上升，進一步推升物價。依據經濟部2025年委託中華經濟研究院執行之「中小企業營運觀測先期調查」指出，填答的國內中小型服務業廠商有5成以上認為現在面臨最大的營運挑戰是「調薪」，也就是缺工、請不起員工等，其次是近5成覺得「原物料或備料價格調整」，第三大挑戰就是交通運輸、水電費等調整，廠商面臨「競爭激烈、利潤縮水」、「進貨及人事成本增加」、「新市場開拓不易」等困境。

據經濟部2025年中小企業白皮書指出，2024年1年內新設的中小企業（經營年數未滿1年）有11萬81家，比2023年少了4,034家，這些新設1年以內的中小企業，最多的就是「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」，都會面臨進貨成本增加、請人不易、競爭激烈造成利潤縮水，也因此據經濟部統計，2025年一年公司解散、撤銷及廢止的共有2萬8,064家，平均每個月有超過2,330家公司結束營業，「批發、零售及餐飲業」、「其他服務業」就占其中43.5%。今年前四月就有8,482家公司解散、撤銷及廢止，比去年同期又再微幅增加，都顯示現在要創業或當老闆，要有心理準備，可能面臨更多不確定性與挑戰。

南山人壽特有的業務制度及五大優勢，提供想創業、當頭家的人，能夠以較低的風險達成夢想。一是不設限的收入制度，各階段委任目標明確、公開、公正，只要肯努力、按部就班朝理想前進，最快能在4年半的時間內，從新進業務人員，到業務主任、業務襄理、區經理，進一步成為處經理，能夠帶領超過70人的團隊夥伴；二是提供專業課程，持續精進，南山人壽對新人提供為期一年、共204個小時的優質人才培訓課程，養成具備多元行銷與風險管理能力的專業保險人才；三是優培期間有專案獎金作財務後盾，無論是「慢熟型」、「穩健型」或「積極型」的人才，都能在獎勵制度下，逐步累積信心，協助新人可一邊學習、一邊實作，無後顧之憂，據統計，參與優質人才培訓計畫的新人留存率超過7成。

四為服務賦能助攻，台灣在2025年底進入超高齡社會，平均壽命不斷延長下，民眾高齡保障普遍不足，同時南山人壽以永續健康領航者為目標，創業界之先成立「健康守護圈」，結盟逾40家健康服務夥伴，不斷升級與優化的健康服務，讓保險從事後理賠，往前延伸到促進保戶健康，同時協助南山業務夥伴成為客戶人生馬拉松的配速教練，五為業務傳承制度，南山人壽的主管就是新人的專屬入門教練，強調團隊榮耀，結合南山人壽「誠信第一，服務至上」、「開創的勇氣」、「利他的初衷」、「溫暖的專業」等四大價值觀，從一開始就建立正確的服務態度與個人品牌，縮短試錯或摸黑挫折時間。

美國金氏世界紀錄銷售大師喬·吉拉德（Joe Girard）曾提出「250定律」，即每位熟識者背後都有250位可延伸的人脈，因此南山人壽也歡迎「跨界人才」加入，如有曾在大中華市場負責品牌行銷的幹練業務夥伴，加入南山人壽後轉經營自己的「品牌」，提供客戶保障的完善「解決方案」，精準找到客戶沒有說出口的需求，很快就創造極豐厚的年收入；也有結束軍旅生涯後加入南山人壽的業務夥伴，用自己習慣的「紀律」，維持每天至少拜訪三位客戶，用誠信、正直累積客戶的信任，用保家衛國的態度，去完善每位客戶的人生與家庭保障，掌握自己的人生主導權，並收穫第一桶金；也有本來想自己開餐廳、旅宿的餐飲人才，選擇加入南山人壽作兼顧收入與風險控管的創業，因為餐飲服務業最重視客戶的體驗，強調累積回頭客，重視建立口碑與形象，用創業的精神開拓新客源，認真服務每位需要保障的客戶，第一年就達成各項競賽資格，累積充沛的人脈。

在南山人壽，成功沒有門檻也沒有年齡限制，成就與收入亦沒有上限，在這裡舞台很大，裝得下各種夢想，也能滿足各種成就感，加入南山人壽，一起搶占台灣長壽紅利與全齡金融的創業先機。