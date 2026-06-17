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群益金融集團打造友善育兒職場 實施12周產假並擴大生育關懷措施

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為持續落實企業永續發展（ESG）及打造友善職場環境，群益金融集團宣布自2026年6月1日起推出多項優於法令的育兒支持措施，不僅率先將女性員工產假由現行八周提高至12周，更進一步擴大「育兒關懷包」適用對象，將準備育有子女的男性同仁納入發放範圍，以實際行動支持員工兼顧家庭照顧與職涯發展，營造更具包容性與性別平權的工作環境。

近年來，少子化已成為台灣社會面臨的重要議題，如何建立友善生育與育兒環境，不僅是政府推動的重要政策方向，也是企業實踐社會責任的重要課題。群益金融集團凡子女於今年6月1日以後出生之女性員工，均可適用12周產假制度，讓媽媽們在迎接新生命之際，能擁有更充裕的產後休養及陪伴嬰幼兒成長時間。

完善的家庭支持制度不僅有助於提升員工幸福感與工作投入度，更能強化人才留任與企業永續競爭力。此次提前實施12周產假，除展現企業對女性員工健康與家庭需求的重視，也希望透過實質措施減輕員工在生育階段所面臨的身心壓力，讓同仁能安心迎接人生重要時刻。

除延長產假之外，群益亦同步優化既有生育關懷制度。過去公司提供的「育兒關懷包」主要發放給申請產檢假及產假的女性員工，藉由實用育兒用品與溫馨祝福，傳達企業對員工家庭的支持與關懷。為進一步落實性別平等與共同育兒理念，自今年6月1日起，凡申請陪產檢及陪產假的男性同仁，也將納入育兒關懷包發放對象，讓每一位迎接新生命的家庭成員都能感受到公司的祝福與支持。

現代家庭照顧責任已不再侷限於單一性別，共同育兒已成為社會趨勢。此次擴大關懷措施，除肯定父親角色在育兒歷程中的重要性，也鼓勵男性員工積極參與家庭照顧，共同分擔育兒責任，促進家庭關係與職場平權發展。

群益金融集團持續推動各項員工照顧措施，從優於法令的休假制度、彈性工作安排、育兒支持方案，到健康促進與員工關懷活動，致力打造兼顧工作與生活平衡的幸福職場環境。此次推出延長產假及擴大生育關懷措施，再次展現企業以人為本的管理理念與對員工家庭需求的高度重視。

展望未來，群益將持續傾聽員工需求，透過多元且具溫度的人才照顧政策，打造更具包容力與支持性的職場文化，讓員工在人生不同階段都能獲得完善照顧，與企業共同成長，攜手邁向永續發展目標。

群益 育兒

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