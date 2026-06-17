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凱基證券連兩年獲減碳溫度計「成效卓越獎」 SBT引領淨零轉型

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲企業減碳溫度計「成效卓越獎」，由天下雜誌共同執行長吳琬瑜(左)頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞代表領獎。凱基證券／提供
凱基證券榮獲企業減碳溫度計「成效卓越獎」，由天下雜誌共同執行長吳琬瑜(左)頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞代表領獎。凱基證券／提供

面對全球淨零轉型浪潮，金融機構透過實際行動推動低碳轉型，已從倡議走向具體成果的展現。凱基證券積極落實淨零轉型，將科學基礎減量目標（SBT）融入營運管理與投資決策，憑藉卓越減碳成果，再度榮獲《天下雜誌》企業減碳溫度計「成效卓越獎」，連續兩年獲得肯定，並於2026年躍居證券業減碳績效領先地位，充分展現公司於氣候治理、責任投資及低碳轉型上的具體成果與長期承諾。

依據《天下雜誌》「企業減碳溫度計」評比結果，凱基證券溫度判定為1.408°C，符合《巴黎協定》1.5°C控溫目標，因而獲頒企業減碳溫度計「成效卓越獎」，此一肯定不僅彰顯凱基證券在減碳行動上的實質成果，更顯示公司已將淨零轉型深度落實於整體經營策略。

凱基證券以SBT作為減碳管理核心，透過節能措施、能源管理、再生能源導入及推動永續發展倡議等行動，持續降低自身營運碳排放。2025年再生能源使用占比已達28%以上，自身營運碳排放較基準年2022年減少超過40%，並已連續三年維持下降趨勢，積極朝2030年減碳目標穩健邁進，展現具體且可衡量的減碳成效。

在自身營運之外，凱基證券亦將氣候風險及轉型機會納入投資決策流程，持續深化責任投資管理。2025年高碳產業投資占比已降至12.5%，優於內部管理目標；同時積極增加投資於已設定或承諾科學基礎減量目標（SBT）之企業，相關投資標的持有面額較前一年度增加逾新臺幣10億元，透過資金配置支持企業低碳轉型，發揮金融機構正向影響力。

凱基證券表示，金融業在全球淨零轉型過程中扮演關鍵角色，不僅需持續降低自身營運環境衝擊，更應透過投資與金融服務，引導資金流向具永續競爭力的企業。未來將持續以SBT為基礎深化氣候治理，推動責任投資與永續金融發展，攜手利害關係人共同邁向2050淨零排放目標。

凱基 減碳 天下雜誌

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