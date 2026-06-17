華南永昌證獲利報捷 攜手同仁挽袖捐血傳愛

華南永昌證券今年營運表現續創佳績！根據最新自結獲利數據，華南永昌證券2026年5月單月稅後淨利8.02億元、每股盈餘（EPS）1.22元，前五月累計稅後淨利達27.34億元，每股盈餘（EPS）4.18元，均較2025年同期成長翻逾七倍，繳出傲視同業的亮眼成績，展現極佳的經營效率與市場布局成效。在經營績效攀上高峰的同時，華南永昌證券亦不忘回饋社會，積極深耕永續發展（ESG）與在地關懷。

華南永昌證券表示，今年以來獲利寫下亮眼成長，主因受惠於台股市場交交投熱度持續增溫，帶動經紀業務收入同步受惠；此外，隨資本市場活絡，自營及承銷業務亦能精準掌握市場脈動，全面推升獲利動能。

實踐永續發展（ESG）始終是華南永昌證券的核心理念，公司在追求穩健成長之餘，更發揮影響力關懷在地社會，日前動員同仁熱烈參與創世基金會「郵你真好 愛心市集」活動，賣力地銷售讓義賣金額包辦當天活動前三名，6月16日更盛大舉辦「熱血傳愛・捐血公益活動」，除公司同仁外，也邀請集團夥伴及周邊鄰里共同用實際行動落實「讓愛流動，熱血同行」的公益精神。

全台血庫存量經常浮動，特別是季節交替或連假前後容易出現偏低或急缺狀態。為響應「捐血一袋，救人一命」的精神，活動由多位高階長官親自率領各部門同仁挺身支持、挽袖捐出熱血，以實質行動彰顯主管帶頭做公益的企業文化。

為鼓勵更多人挽袖傳愛，華南永昌證券特別準備了實質的「捐血贈好禮」回饋：凡捐血 250c.c. 即贈送 7-11 商品卡 200 元，捐血 500c.c. 則贈送 7-11 商品卡 400 元。

在核心業務上，華南永昌證券秉持「信賴、熱誠、創新」精神，持續優化自主開發且深受市場好評的「華南e指沖」App，以業界獨創的便利介面幫助客戶精準掌握投資每秒鐘，深化數位轉型並落實友善金融。未來，華南永昌證券將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，深化公益參與，攜手各界共創溫暖且永續的社會環境。