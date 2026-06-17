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市場觀望靜待Fed決策 新台幣震盪小貶終止連4升

中央社／ 台北17日電
美國聯準會利率會議決策即將出爐，市場屏息以待。今天金融市場觀望氛圍濃厚，新台幣兌美元陷入狹幅震盪，收盤收在31.575元，小貶1.6分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額23.55億美元。圖／本報資料照片
美國聯準會利率會議決策即將出爐，市場屏息以待。今天金融市場觀望氛圍濃厚，新台幣兌美元陷入狹幅震盪，收盤收在31.575元，小貶1.6分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額23.55億美元。圖／本報資料照片

美國聯準會利率會議決策即將出爐，市場屏息以待。今天金融市場觀望氛圍濃厚，新台幣兌美元陷入狹幅震盪，收盤收在31.575元，小貶1.6分，終止連4升，台北及元太外匯市場總成交金額23.55億美元。

本週迎來「超級央行週」，日本央行如市場預期升息1碼（0.25個百分點），不過日圓依舊疲弱，續於160價位盤整。美國聯準會Fed）則將於台灣時間18日凌晨公布最新利率決議及經濟預測，儘管利率按兵不動機率高，投資人更為關注聯準會對通膨的態度，以及後續政策方向。

聯準會決策出爐前夕，股匯同步震盪整理，台股加權指數今天終場由黑翻紅，上漲68.2點，收在45877.39點。

新台幣兌美元今天以31.58元開盤，由於市場氛圍觀望，部分外資偏向匯出、先行回防，匯價於31.5元附近狹幅整理，盤中最高31.538元、最低31.59元，全日區間不到6分，交投量能相對清淡。

外匯交易員分析，投資人高度關注此次聯準會釋放訊號，不只因為這是聯準會新任主席華許首秀，華許在通膨與美國總統川普降息的政治壓力之間如何表態，更是投資人觀察重點。

外匯交易員進一步表示，今年以來，AI成為全球金融市場的關鍵字，美股、台股、韓股均上演史詩級行情，但期間也不時因為投資人憂心泡沫堆疊，出現明顯修正；股市風險偏好氛圍仍高，此時聯準會釋放「偏鷹」還是「偏鴿」的態度，將左右市場情緒，如果有出乎意料的發言或表態，也可能掀起波瀾。

Fed 台北 美國聯準會 聯準會 新台幣

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