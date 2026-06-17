富邦投信聯手三大名校 產學合作尋找最珍貴工作夥伴

面對全球金融市場快速變化與滿足資產管理專業人才持續培育的需求，同時善盡企業回饋市場的社會責任，富邦投信6月17日攜手國內三所知名大學，共同舉辦產學合作簽約儀式。這次合作簽約儀式邀集國立臺北大學商學院院長黃啟瑞、國立中山大學財務管理學系系主任邱敬貿、國立中央大學財務金融學系系主任黃瑞卿共同出席簽署儀式，並特別邀請台灣財務工程學會理事長周冠男親臨見證，象徵台灣資產管理業與學界深化合作的新里程碑。

富邦投信董事長黃昭棠在儀式中指出，資產管理行業的本質是一場長期的累積。他形容：我們比較像是在跑馬拉松，不是比誰一開始跑得快，而是比誰可以持續、穩定地往前走，比的是氣長，而不是一時的氣盛。

黃昭棠強調，富邦投信在經營策略上不能只追求短期的爆發，而是一步一腳印的有序成長，讓組織、產品與策略之間穩定累積、彼此支撐。在這場漫長的馬拉松中，人才正是最珍貴的夥伴。因此，富邦投信希望透過此次產學合作，打破傳統框架，與學界建立長期且多元的依存關係，為台灣金融界灌注永續成長的動力。

為落實人才在地培育，本次產學合作專案為每所合作學校提供至少一名的碩士生實習名額。富邦投信表示，這項實習計畫含金量極高，實習生從到職第一天起，就能直接進入資產管理公司的兩大核心命脈—投資研究單位與行銷企劃單位。

有別於一般行政實習，富邦投信規畫系統性與多元化的任務指派，讓學生透過實際專案參與，在業界資深主管的帶領下盡情發揮創意。此外，計畫更導入「導師（Mentor）機制）」，讓年輕學子能近距離學習高階主管的思維與格局，加速養成關鍵競爭力。

富邦投信指出，公司的核心目標不只是提供單一的金融產品，而是致力於陪伴投資人走過資產累積、退休準備，乃至於資產運用與傳承的每一個人生階段，提供完整且持續的理財解決方案。

這份陪伴的承諾不僅對客戶有效，對人才亦然。富邦投信誠摯邀請對金融市場與基金產業抱持熱情的優秀同學，踴躍加入本次的實習生計畫，深入體驗投信核心業務，為個人的職涯發展打下最紮實的基石。